Adolescentes assaltam comércio e um acaba baleado em Guaçuí

Guaçuí, na região do Caparaó, foi alvo de três assaltantes que chegaram por volta das 20h desta terça-feira (30) e abordaram o proprietário com uma arma. Os três são adolescentes com idades entre 15 e 16 anos. Um estabelecimento comercial, em, na região do Caparaó, foi alvo de três assaltantes que chegaram por volta das 20h desta terça-feira (30) e abordaram o proprietário com uma arma. Os três são adolescentes com idades entre 15 e 16 anos.

Polícia Militar ressaltou que a reação da vítima poderia ter tido consequências maiores. O proprietário do local, de 34 anos, informou que, dos três adolescentes, dois estavam armados e que os identificou sem dificuldade, por serem moradores da cidade. Durante o assalto, a vítima reagiu e quando empurrou a mão de um dos adolescentes, a arma acabou disparando e o tiro atingiu o comparsa no braço direito. Aressaltou que a reação da vítima poderia ter tido consequências maiores.

No Pronto Socorro de Guaçuí, a polícia identificou o adolescente que estava com ferimento no braço e com a mesma camisa utilizada no assalto. Os militares encontraram também o outro infrator com o pai em uma motocicleta e o terceiro envolvido foi localizado saindo da própria residência.

Todos os três foram reconhecidos pela vítima que disse ainda que dois deles foram ao estabelecimento no mesmo dia para comprar bala e depois voltaram para efetuar o assalto. Os adolescentes foram conduzidos, junto com os responsáveis, para a delegacia de Alegre.