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Adolescentes assaltam comércio e um acaba baleado em Guaçuí

Durante o assalto, a vítima reagiu e quando empurrou a mão de um dos adolescentes, a arma acabou disparando e o tiro atingiu o comparsa no braço direito

Publicado em 

31 jul 2019 às 13:17

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 13:17

Um estabelecimento comercial, em Guaçuí, na região do Caparaó, foi alvo de três assaltantes que chegaram por volta das 20h desta terça-feira (30) e abordaram o proprietário com uma arma. Os três são adolescentes com idades entre 15 e 16 anos.
O proprietário do local, de 34 anos, informou que, dos três adolescentes, dois estavam armados e que os identificou sem dificuldade, por serem moradores da cidade. Durante o assalto, a vítima reagiu e quando empurrou a mão de um dos adolescentes, a arma acabou disparando e o tiro atingiu o comparsa no braço direito. A Polícia Militar ressaltou que a reação da vítima poderia ter tido consequências maiores.
No Pronto Socorro de Guaçuí, a polícia identificou o adolescente que estava com ferimento no braço e com a mesma camisa utilizada no assalto. Os militares encontraram também o outro infrator com o pai em uma motocicleta e o terceiro envolvido foi localizado saindo da própria residência.
Todos os três foram reconhecidos pela vítima que disse ainda que dois deles foram ao estabelecimento no mesmo dia para comprar bala e depois voltaram para efetuar o assalto. Os adolescentes foram conduzidos, junto com os responsáveis, para a delegacia de Alegre.
A polícia disse ainda que os três são conhecidos pelo envolvimento no tráfico da região e que todos têm passagem por outros crimes. Um deles, por apreensão de uma réplica de arma de fogo, briga em escola, tráfico de entorpecentes, briga em unidade correcional e mandado de prisão em aberto. Os outros dois, por tráfico e posse de entorpecentes.

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