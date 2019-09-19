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Noroeste do ES

Adolescente suspeito de matar dono de bar no ES com 50 facadas é detido

Crime aconteceu em janeiro deste ano em Barra de São Francisco e tirou a vida de João Pereira
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

19 set 2019 às 13:44

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 13:44

Delegacia de Barra de São Francisco Crédito: Gazeta Norte
Um dos adolescentes suspeitos de terem assassinado um homem com mais de 50 facadas foi detido nesta terça-feira (17), no bairro Colina, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado. Ao lado de outro jovem, ele teria tirado a vida de João Pereira, em janeiro deste ano, no Córrego Boa Sorte, Zona Rural do município.
De acordo com o delegado Leonardo Forattini, titular da 14ª Delegacia Regional, ambos devem responder por ato infracional análogo ao crime de latrocínio. “João Pereira era dono de um bar. Os dois envolvidos esperaram o movimento do local diminuir e, com tudo programado, renderam-no, subtraindo R$ 500 em espécie”, explicou.
 > Preso suspeito de ter estuprado e assassinado idosa em Ecoporanga
Logo após o assalto inicial, a ação continuou, com requintes de crueldade. “A vítima reagiu e acabou atingida por muitos golpes de faca. Não satisfeitos, os dois adolescentes ainda a esgorjaram”, detalhou o delegado, que concluiu o inquérito policial e o encaminhou para a Vara da Infância e Juventude da Comarca.
Com o cumprimento do mandado de internação provisória, que foi expedido na última sexta-feira (13), o adolescente de 17 anos foi encaminhado para a Unidade de Internação de Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações passadas pela Polícia Civil, o comparsa dele já está internado pela prática de outro crime.

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