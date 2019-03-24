Adolescente morre após troca de tiros com a Polícia em Vitória

Uma troca de tiros durante uma abordagem policial terminou com uma pessoa morta e outra detida, no início da noite deste sábado (23), no Morro do Romão, em Vitória.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Militar, durante patrulhamento uma equipe da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp) foi surpreendida por dois suspeitos, um deles armado que abriu fogo contra a viatura. Os militares do Cimesp revidaram os disparos.

Um dos suspeitos - que estava armado - foi baleado. O criminoso foi identificado pela Polícia Militar como sendo Fernando Cardoso dos Santos Júnior, 17 anos. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e levou o rapaz foi para o Hospital São Lucas. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória onde será liberado pela família.

Os policiais do Cimesp entregaram uma pistola calibre 380, com numeração raspada, sem munição, que estaria com Fernando no plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Não foi informado quantos disparos atingiram Fernando.

Luca Guimarães foi detido com 500 gramas de maconha enrolada em sacos plásticos, um rádio comunicador e um aparelho celular Crédito: Divulgação/PM