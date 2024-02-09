Adolescente leva 8 facadas e é socorrido por motorista de app em Cariacica

Adolescente que levou oito facadas foi agredido no alto do morro em São Conrado Crédito: TV Gazeta

Um adolescente de 16 anos foi agredido e levou oito facadas no alto do morro em São Conrado, Cariacica , na madrugada desta sexta-feira (9). Mesmo ferido, ele correu até uma praça do bairro Boa Sorte, onde gritou por socorro. Um motorista de aplicativo que passava pela região ouviu e socorreu o rapaz, que foi internado em estado grave.

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o caso aconteceu por volta das 2h. Quatro criminosos deram os golpes na vítima, que levou quatro facadas na cabeça, duas nas coxas, uma no abdômen e uma no ombro. Depois as agressões, o rapaz correu até uma praça, onde caiu e começou a pedir socorro.

Um motorista de aplicativo que passava pelo bairro ouviu os gritos e resolveu ajudar, levando o adolescente até o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. Lá, mesmo ferido, ele conseguiu falar para os policiais que conhecia os agressores, mas não soube explicar a motivação.

Por causa do estado grave, a vítima foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), o antigo São Lucas, em Vitória . Lá, ele foi entubado e precisou passar por cirurgia. O estado dele é grave.