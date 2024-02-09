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Estado grave

Adolescente leva 8 facadas e é socorrido por motorista de app em Cariacica

Mesmo ferido, rapaz de 16 anos correu até uma praça no bairro Boa Sorte, onde caiu e gritou por socorro, na madrugada desta sexta-feira (9)

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2024 às 12:21
Adolescente que levou 8 facadas foi agredido no alto do morro em São Conrado
Adolescente que levou oito facadas foi agredido no alto do morro em São Conrado Crédito: TV Gazeta
Um adolescente de 16 anos foi agredido e levou oito facadas no alto do morro em São Conrado, Cariacica, na madrugada desta sexta-feira (9). Mesmo ferido, ele correu até uma praça do bairro Boa Sorte, onde gritou por socorro. Um motorista de aplicativo que passava pela região ouviu e socorreu o rapaz, que foi internado em estado grave. 
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o caso aconteceu por volta das 2h. Quatro criminosos deram os golpes na vítima, que levou quatro facadas na cabeça, duas nas coxas, uma no abdômen e uma no ombro. Depois as agressões, o rapaz correu até uma praça, onde caiu e começou a pedir socorro. 
Um motorista de aplicativo que passava pelo bairro ouviu os gritos e resolveu ajudar, levando o adolescente até o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. Lá, mesmo ferido, ele conseguiu falar para os policiais que conhecia os agressores, mas não soube explicar a motivação. 
Por causa do estado grave, a vítima foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), o antigo São Lucas, em Vitória. Lá, ele foi entubado e precisou passar por cirurgia. O estado dele é grave. 
Familiares do adolescente também não souberam dizer qual seria a motivação para o crime. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações", disse a Polícia Civil.

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