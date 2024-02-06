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Grande Vitória

Adolescente envolvido em tiroteio é detido após forçar moradores a escondê-lo em Viana

Ao ser questionado sobre o envolvimento no tiroteio, ele informou que estava junto a outros adolescentes, mas não soube descrever o motivo da ação

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 21:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2024 às 21:26
Viatura da Guarda Municipal de Viana
Viatura da Guarda Municipal de Viana Crédito: Wagner Martins
Um adolescente de 16 anos foi detido por estar envolvido em tiroteio no último domingo (4) no bairro Canaã, em Viana. A troca de tiros foi registrada em vídeo (veja abaixo) onde aparece um grupo de pessoas atirando no meio da rua. Segundo a Guarda Civil do município, para tentar se escapar da corporação, ele pulou no quintal de moradores da região e os forçou a escondê-lo.
Conforme a Guarda, ao ser questionado sobre o envolvimento no tiroteio, ele informou que estava junto a outros adolescentes, mas não soube descrever o motivo da ação.
"Diante da detenção e do depoimento, a vítima, proprietário da residência invadida, e o adolescente foram conduzidos à 18ª DP de Viana Sede. Lá foi verificado que o adolescente possui três conduções à delegacia por crime análogo ao tráfico de drogas e uma condução por crime análogo à violência doméstica", disse, em nota, a Guarda.

Outro tiroteio no dia seguinte

Na tarde desta segunda-feira (5) uma nova troca de tiros aconteceu em Viana, mas no bairro Marcílio de Noronha, que fica ao lado do bairro Canaã. A corporação informou que a Polícia Militar e a equipe K9 prosseguiram até Marcilio de Noronha no início da tarde desta segunda para verificar a denúncia de indivíduos portando armas.
Ao chegar no local uma pessoa disparou contra os militares, foi alcançado e detido. De acordo com a PM, com ele foram encontrados um revólver calibre 357 com oito munições. "O material apreendido e o detido foram encaminhados ao Plantão da Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei", informou a polícia. 
Já a Polícia Civil contou que "a ocorrência está em andamento na Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle). Somente após a finalização das oitivas, teremos mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante".

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