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Bairro Santa Rita

Adolescente é morto em confronto com a Polícia Militar em Vila Velha

PM informou ter ido ao local após um chamado relacionado a um tiroteio na madrugada deste domingo (21), e afirmou que equipe revidou disparos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2024 às 12:50

Publicado em 21 de Abril de 2024 às 12:50

O jovem e a arma foram levados para a 2º Delegacia regional de Vila Velha
O caso foi entregue a 2º Delegacia regional de Vila Velha. Crédito: Reprodução/Polícia Civil
Um adolescente de 16 anos morreu baleado durante confronto com a Polícia Militar no bairro Santa Rita, em Vila Velha, na madrugada deste domingo (21). O fato ocorreu, segundo a PM, após um grupo de seis indivíduos armados não respeitarem uma ordem de parada dos militares. O nome do menor não foi divulgado.
Com o jovem foi encontrada uma arma de calibre 380, carregada e com munições, conforme a corporação. Ele chegou a ser encaminhado a dois hospitais, primeiro o Hospital Evangélico e, posteriormente, ao Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas não resistiu.
A equipe militar informou, por nota, ter ido ao local após um chamado para a região relacionado a um tiroteio. Ao chegar em Santa Rita, o grupo com armas estava saindo de um beco, momento em que os policiais mandaram todos deitarem e deixarem as armas no chão. Porém, os seis não respeitaram o pedido, conforme a PM, e começaram a atirar contra os agentes.
"Diante da iminente agressão, as equipes dispararam contra os suspeitos. Um dos indivíduos continuou atirando contra os militares e correu para uma rua do bairro; os outros fugiram a pé para outra rua, efetuando disparos para trás, e os demais correram", explicou a PM.
A polícia explicou que continuo a seguir a pessoa que continuava a atirar contra a polícia e também efetuou disparos para se defender. Neste momento, o adolescente foi baleado.
"Ainda no bairro, policiais realizaram buscas na região para identificar os outros suspeitos que haviam se evadido do local. Três indivíduos armados foram encontrados e, ao serem abordados, atiraram contra os militares, que revidaram a agressão. Os homens fugiram e não foram localizados", contou a polícia.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.
O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. "A arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições e carregadores", disse a PC.

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