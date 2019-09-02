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Violência

Adolescente é morto a tiros em Linhares

De acordo com a PM, testemunhas contaram que o adolescente teria tentado invadir uma residência para furtar objetos, quando foi atingido
Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

02 set 2019 às 19:31

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 19:31

O adolescente de 14 anos foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (2), no bairro Interlagos, em Linhares Crédito: Internauta
A semana começou violenta no Norte do Estado. Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (2), no bairro Interlagos, em Linhares. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.
De acordo com a PM, testemunhas contaram que o adolescente teria tentado invadir uma residência para furtar objetos, quando foi atingido. Ao constatarem a morte do adolescente, a perícia da Polícia Civil foi acionada. Até o momento nenhum suspeito foi preso.
Após a perícia, o corpo do adolescente será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
 

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