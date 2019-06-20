Adolescente é morto a tiros em Anchieta

Um adolescente, de 16 anos, foi morto a tiros em Anchieta, Litoral Sul do Estado. O crime teria sido na madrugada desta quarta-feira (19) na Rua Robalo, no bairro Nova Anchieta. Populares encontraram o corpo. Até o momento, segundo a polícia, ninguém foi detido.
Os militares foram acionados no início da manhã desta quarta-feira (19) por um popular que informou que ao sair de casa pela manhã se deparou com um corpo caído em via pública, no bairro Planalto, em Anchieta.
A polícia confirmou que a morte do adolescente foi por arma de fogo. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informa que o caso está em andamento na delegacia regional de Anchieta. A equipe está em diligências em busca de suspeitos, por isso não temos mais detalhes do fato.