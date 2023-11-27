Adolescente é estuprada em casa e suspeito é espancado na Serra

Uma adolescente de 17 anos foi ameaçada com uma faca e estuprada dentro da própria casa na Serra, no último domingo (26). Pessoas da região ficaram sabendo do crime e espancaram o suspeito, um jovem de 21 anos, que foi parar na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Carapina.
O bairro onde o crime aconteceu não será citado para que a vítima não seja identificada, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima relatou que estava em um bar próximo de casa acompanhada de outras pessoas quando resolveu ir embora. Quando ela já estava chegando na residência, o suspeito, que também estava no estabelecimento antes, se aproximou e disse que um amigo em comum pediu para que ele acompanhasse a moça até a porta.
Ainda segundo relato da vítima, quando chegaram em casa, o suspeito pediu um copo d'água. Na hora em que os dois entraram, ele teria pegado uma faca e colocado no pescoço dela, cometendo o estupro. Depois disso, o homem fugiu.
A adolescente ligou para uma amiga, que a levou até a Upa. No local a vítima encontrou novamente o suspeito: ele estava lá porque pessoas da região souberam do crime e o espancaram. Os policiais deram voz de prisão ao homem e o caso foi registrado na Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM).
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por estupro e será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.