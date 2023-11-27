Adolescente é estuprada em casa e suspeito é espancado na Serra

Ainda segundo relato da vítima, quando chegaram em casa, o suspeito pediu um copo d'água. Na hora em que os dois entraram, ele teria pegado uma faca e colocado no pescoço dela, cometendo o estupro. Depois disso, o homem fugiu.

Vítima foi levada para a Upa de Carapina e lá acabou encontrando o suspeito, que precisou de atendimento após ser espancado

A adolescente ligou para uma amiga, que a levou até a Upa. No local a vítima encontrou novamente o suspeito: ele estava lá porque pessoas da região souberam do crime e o espancaram. Os policiais deram voz de prisão ao homem e o caso foi registrado na Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM).