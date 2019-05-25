Adolescente é apreendido suspeito de assaltar mulheres em Vila Velha

Adolescente de 15 anos foi apreendido após assaltar duas mulheres neste sábado (25) Crédito: Isaac Ribeiro

Um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de assaltar duas mulheres, às 7h40 deste sábado (25), no bairro Cobilândia , em Vila Velha . As vítimas, uma secretária de clínica odontológica, de 19 anos, e uma gerente de hotel, de 47 anos, estavam próximas e teriam sido abordadas pelo jovem, que estava em uma bicicleta, para entregar os celulares. Ele usou uma arma falsa para atacar.

A primeira a ser abordada pelo adolescente foi a mulher de 19 anos, que estava a caminho do trabalho. "Eu vi que ele passou perto de mim, em cima da bicicleta, e depois deu a volta já com a arma na mão. Se aproximou e colocou bem perto da minha cara. Fiquei assustada e quis entregar bolsa, mas ele falou que só queria o celular", disse a jovem que estava a caminho do trabalho.

Depois da entrega do aparelho, o jovem seguiu para abordar a gerente de hotel, que chegou a oferecer R$ 50 para que ele não levasse o celular dela, oferta que foi rejeitada. "Eu vi que ele estava assaltando a mulher e tentei fugir, mas ele gritou e mandou eu parar. Pedi para ele não levar meu aparelho, mas não teve jeito", disse a gerente de hotel. Ela seguia para uma oficina mecânica da região.

Após atingir o objetivo, o rapaz fugiu na bicicleta. Um motociclista que próximo ao local do assalto perseguiu o criminoso por cerca de um quilômetro. O adolescente foi fechado no trânsito e acabou caindo. Cercado por moradores e pelas vítimas, ele ficou caído ao lado de um veículo estacionado em uma das ruas do bairro Cobilândia.

Enquanto aguardava a chegada da Polícia Militar, a gerente de hotel conversou com o adolescente logo após o assalto. "Eu tenho uma filha de 16 anos e esse garoto poderia ser um filho meu. Em vez de estar em casa, com a família ou até mesmo dormindo, está na rua assaltando as pessoas. Ele precisa tomar vergonha na cara e mudar a postura", disse a mulher, repetindo o que disse ao suspeito.

Ferido, o jovem foi encaminhado para um hospital de Vila Velha e, em seguida, foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A arma falsa foi apreendida. Os celulares das vítimas foram devolvidos. O adolescente ainda está no departamento policial.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o comando da 3ª Companhia do 4º Batalhão está à disposição da comunidade para conversar e sanar qualquer dúvida sobre as ações de policiamento empregadas no local.