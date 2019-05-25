Adolescente é apreendido suspeito de assaltar mulheres em Vila Velha

Um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de assaltar duas mulheres, às 7h40 deste sábado (25), no bairro Cobilândia, em Vila Velha. As vítimas, uma secretária de clínica odontológica, de 19 anos, e uma gerente de hotel, de 47 anos, estavam próximas e teriam sido abordadas pelo jovem, que estava em uma bicicleta, para entregar os celulares. Ele usou uma arma falsa para atacar.
A primeira a ser abordada pelo adolescente foi a mulher de 19 anos, que estava a caminho do trabalho. "Eu vi que ele passou perto de mim, em cima da bicicleta, e depois deu a volta já com a arma na mão. Se aproximou e colocou bem perto da minha cara. Fiquei assustada e quis entregar bolsa, mas ele falou que só queria o celular", disse a jovem que estava a caminho do trabalho.
Depois da entrega do aparelho, o jovem seguiu para abordar a gerente de hotel, que chegou a oferecer R$ 50 para que ele não levasse o celular dela, oferta que foi rejeitada. "Eu vi que ele estava assaltando a mulher e tentei fugir, mas ele gritou e mandou eu parar. Pedi para ele não levar meu aparelho, mas não teve jeito", disse a gerente de hotel. Ela seguia para uma oficina mecânica da região.
Após atingir o objetivo, o rapaz fugiu na bicicleta. Um motociclista que próximo ao local do assalto perseguiu o criminoso por cerca de um quilômetro. O adolescente foi fechado no trânsito e acabou caindo. Cercado por moradores e pelas vítimas, ele ficou caído ao lado de um veículo estacionado em uma das ruas do bairro Cobilândia.
Enquanto aguardava a chegada da Polícia Militar, a gerente de hotel conversou com o adolescente logo após o assalto. "Eu tenho uma filha de 16 anos e esse garoto poderia ser um filho meu. Em vez de estar em casa, com a família ou até mesmo dormindo, está na rua assaltando as pessoas. Ele precisa tomar vergonha na cara e mudar a postura", disse a mulher, repetindo o que disse ao suspeito.
Ferido, o jovem foi encaminhado para um hospital de Vila Velha e, em seguida, foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A arma falsa foi apreendida. Os celulares das vítimas foram devolvidos. O adolescente ainda está no departamento policial.
O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o comando da 3ª Companhia do 4º Batalhão está à disposição da comunidade para conversar e sanar qualquer dúvida sobre as ações de policiamento empregadas no local.
"É importante lembrar que todas as ocorrências devem ser registradas, pois é com base nestes registros e no apontamento dos moradores sobre os pontos mais sensíveis do bairro, que a polícia traça seu plano de segurança, fazendo o reforço policial, por meio de rondas, em locais e horários estratégicos", diz a nota.