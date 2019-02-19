Adolescente é apreendido por ameaçar ex-namorada de 15 anos em Vitória

De acordo com o titular da Deacle, delegado Wellington Lugão, no início de fevereiro os envolvidos estiveram em uma audiência, mas, segundo o delegado, a adolescente não conseguiu prestar depoimento.

“Na segunda semana do mês de fevereiro, eles foram ouvidos em audiência. A jovem não conseguiu realizar o depoimento, pois estava muito nervosa. Ao sair da audiência, ele a ameaçou novamente, por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas. Ele enviou um áudio dizendo que iria dar um tiro na cabeça dela. As ameaças ocorriam sempre por meio de mensagens”, explicou.