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Agressão e ameaça

Adolescente é apreendido por ameaçar ex-namorada de 15 anos em Vitória

"Ele enviou um áudio dizendo que iria dar um tiro na cabeça dela. As ameaças ocorriam sempre por meio de mensagens", explicou o delegado Wellington Lugão

Publicado em 

19 fev 2019 às 13:26

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 13:26

Iases Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo
Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela equipe da Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle) por ameaçar a ex-namorada, de 15 anos, no bairro São Pedro, em Vitória, nesta segunda-feira (18). O jovem, que já tinha agredido a vítima, não aceitava o fim do relacionamento.
De acordo com o titular da Deacle, delegado Wellington Lugão, no início de fevereiro os envolvidos estiveram em uma audiência, mas, segundo o delegado, a adolescente não conseguiu prestar depoimento.
Adolescente é apreendido por ameaçar ex-namorada de 15 anos em Vitória
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“Na segunda semana do mês de fevereiro, eles foram ouvidos em audiência. A jovem não conseguiu realizar o depoimento, pois estava muito nervosa. Ao sair da audiência, ele a ameaçou novamente, por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas. Ele enviou um áudio dizendo que iria dar um tiro na cabeça dela. As ameaças ocorriam sempre por meio de mensagens”, explicou.
O delegado Wellington Lugão disse, ainda, que a vítima voltou à delegacia para relatar os fatos e a juíza responsável pelo caso determinou a apreensão do celular do infrator para investigação que, em depoimento, confessou que havia enviado mensagens para a ex-namorada. O adolescente foi encaminhado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).
 
 

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