A pistola, munições e os dois rádios comunicadores foram apreendidos na mochila de um aluno de 15 anos Crédito: Leitor A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Adolescente é apreendido com pistola e munições em escola de Cariacica

Um adolescente de 15 anos foi apreendido com uma arma de fogo em uma escola estadual, na noite dessa quinta-feira (16), no bairro Tabajara, em Cariacica . O menor de idade disse que a arma pertencia ao tio - que é caminhoneiro e possuía a posse da arma. Tratava-se de uma pistola calibre 380, com um carregador com capacidade para 15 munições.

Contudo, segundo a Polícia Militar , não foi possível confirmar a informação, visto que o homem não estava no local e também não compareceu à delegacia com o registro.

De acordo com a PM, uma equipe da Companhia Especializada de Patrulha Escolar, em patrulhamento preventivo nas instituições de ensino, foram acionados para irem até a escola estadual onde havia um aluno armado.

No local, o diretor informou que a coordenadora do turno o procurou e contou que diversos alunos estavam informando que um estudante, de 15 anos, estava portando uma arma de fogo no interior da escola e mostrando para vários colegas.

Ao ser chamado à coordenação, o estudante inicialmente negou o fato, porém depois confessou que estava com a arma em uma bolsa, assim como dois rádios comunicadores. Diante disso, os responsáveis pelo aluno foram acionados, comparecendo os avós paternos.

Quando os militares chegaram, o aluno estava na sala da direção com os avós, o diretor e o coordenador na sala. A mochila do estudante foi averiguada e a arma encontrada, bem como os dois aparelhos.

Segundo o adolescente e o avô dele, a arma pertencia ao tio do menor, que é caminhoneiro e, segundo eles, possuía a posse da arma.

Após realizar busca pessoal no adolescente, foi encontrado no bolso da bermuda uma cápsula de munição deflagrada de 380.

Ao ser questionado, o aluno informou que seu tio (o portador da arma) sacrificou um cachorro com um tiro, e que após isso ele foi até o local e pegou a cápsula. Sobre os dois rádios comunicadores, o adolescente disse que encontrou o material em um terreno baldio perto da casa dele.

Em relação ao armamento, o estudante informou que a arma é de propriedade do tio, sendo que ele ostentava a arma em casa para a família e para amigos. Por saber que ficava guardada na parte superior do guarda-roupa, tirou uma foto para mostrar aos colegas da escola.

No entanto, os colegas disseram que ele estava brincando e que não tinha arma em casa. Com isso, o adolescente pegou a pistola e levou até a escola para ostentar e provar aos alunos que não estava mentindo.

O aluno foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica acompanhado pelo avô. Segundo a Polícia Militar, durante a confecção da ocorrência foi entregue na delegacia o registro da arma em nome do tio do adolescente.

Polícia Civil informou que o adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo, e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado.

Aluno será transferido

Secretaria de Estado da Educação (Sedu) disse que a direção da escola ao tomar conhecimento de que havia um aluno portando arma de fogo em sala de aula, acionou imediatamente a Patrulha Escolar e os responsáveis pelo estudante, conforme prevê o Regimento Comum das Escolas.