Adolescente é apreendido com droga em carrinho de picolé

Adolescente é apreendido com maconha em carrinho de picolé Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um adolescente de 16 anos trabalhava como vendedor de picolé em uma praça de Colatina. A cena até seria comum na cidade do Noroeste do Estado durante o verão. No entanto, policiais encontraram buchas de maconha dentro do carrinho e o suspeito, que é portador de necessidades especiais, foi apreendido. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (17).

De acordo com a Polícia Militar, foi recebida uma denúncia de que um indivíduo de camiseta preta praticava tráfico de drogas na Praça Sol Poente, nas proximidades do Fórum de Colatina. Ele se passava por vendedor de sorvete e escondia a droga dentro do carrinho de picolé.

Droga e dinheiro foram encontrados dentro de carrinho de picolé, em Colatina Crédito: Polícia Militar

Ao chegar no local, os militares avistaram três pessoas na praça, sendo que uma delas tinha as características passadas na denúncia. Foi dada voz de abordagem e os policiais realizaram busca pessoal em todos. Nada de ilícito foi encontrado. A revista continuou e a PM encontrou quatro buchas de maconha e R$ 50,25, escondidos em um cano de ferro da lateral direita do carrinho de picolé.