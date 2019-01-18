Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Colatina

Adolescente é apreendido com droga em carrinho de picolé

Suspeito, de 16 anos, é portador de necessidades especiais. Ele se passava por vendedor de picolé para traficar disfarçado, segundo a PM

Publicado em 

18 jan 2019 às 19:59

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 19:59

Adolescente é apreendido com maconha em carrinho de picolé Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um adolescente de 16 anos trabalhava como vendedor de picolé em uma praça de Colatina. A cena até seria comum na cidade do Noroeste do Estado durante o verão. No entanto, policiais encontraram buchas de maconha dentro do carrinho e o suspeito, que é portador de necessidades especiais, foi apreendido. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (17).
De acordo com a Polícia Militar, foi recebida uma denúncia de que um indivíduo de camiseta preta praticava tráfico de drogas na Praça Sol Poente, nas proximidades do Fórum de Colatina. Ele se passava por vendedor de sorvete e escondia a droga dentro do carrinho de picolé.
Droga e dinheiro foram encontrados dentro de carrinho de picolé, em Colatina Crédito: Polícia Militar
Ao chegar no local, os militares avistaram três pessoas na praça, sendo que uma delas tinha as características passadas na denúncia. Foi dada voz de abordagem e os policiais realizaram busca pessoal em todos. Nada de ilícito foi encontrado. A revista continuou e a PM encontrou quatro buchas de maconha e R$ 50,25, escondidos em um cano de ferro da lateral direita do carrinho de picolé.
O adolescente recebeu voz de apreensão pelo posse da droga e foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina, com todo o material apreendido. Já os outros dois abordados foram liberados no local da apreensão. A Polícia Civil informou, por nota, que o suspeito de 16 anos assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por tráfico de drogas e foi reintegrado à família.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina maconha noroeste
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de sinalização e buracos elevam risco de acidentes na BR 259 no ES
Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Hugo Cibien, piloto capixaba da Copa Truck
Do Fundo do grid ao pódio: A saga de Hugo Cibien em Santa Cruz do Sul

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados