Adolescente de SP é resgatada no ES após conhecer rapaz no jogo Genshin Impact

Uma adolescente de 14 anos foi resgatada em Marataízes, no Sul do Estado, na manhã de sábado (11), após sair de casa, na cidade de São Paulo, na última quarta-feira (08), para se encontrar com um jovem de 21 anos que havia conhecido por meio do jogo eletrônico Genshin Impact*.
A adolescente foi encontrada pela família com a ajuda de nove guardas civis municipais de Marataízes, juntamente com o secretário municipal de Segurança, Weliton da Silva. "Recebemos uma ligação da família dizendo que, de acordo com o GPS do celular da menina, ela poderia estar em Marataízes. Chegamos até a casa dos pais do jovem que estava com ela e a mãe contou que não achava correto o que o filho estava fazendo e informou que eles tinham ido para a casa de um amigo no bairro Cidade Nova. Seguimos até lá e encontramos a adolescente com o jovem e o amigo dele, que é o dono da casa. Ela estava bem, tranquila, sem marcas de agressão e afirmou que não tinha sido tocada por eles. Levamos todos para a delegacia de Itapemirim", contou o secretário municipal de Segurança.
A mãe da adolescente contou que a filha conheceu o jovem há três meses pelo jogo e se apaixonou por ele.
"Ela tem uma vida boa, escola particular, uma ótima aluna, só tira notas altas, e afeto nunca faltou, mas quis ultrapassar uma fase da vida, eu não deixava ela namorar ainda, e nem ter redes sociais. Aí que entra o rapaz que prometeu pra ela tudo que ela queria e decidiu fugir com ele pra Marataízes, cidade onde ele mora. Ele foi buscar ela em São Paulo na esquina da minha casa. Ela estava em casa somente com a minha enteada, aproveitou o momento para fazer isso. Ela disse que vieram de Uber, mas não sei se é verdade. Ela confiava muito nele, mas chegando aqui, viu que as coisas não eram exatamente como ele falou, aparentemente os pais não concordavam por ela ter 14 anos e ele ser mais velho. Então foram pra casa de um amigo, mas o lugar era completamente insalubre, parecia um lixão, tudo jogado. Eu consegui rastrear ela através do celular, fiquei muito angustiada, pois era uma garota inteligente e muito ajuizada, aparentemente. Ninguém nunca esperou isso dela", lamentou a mãe.
Apesar do susto, a mãe afirmou que a filha está bem fisicamente. "Ela relatou que não foi maltratada, mas estava muito abalada, chorando muito e arrependida porque estava sofrendo pressão psicológica, pois dependia dele pra voltar, havia se arrependido de estar aqui, mas ele falava que não tinha o que fazer mais", contou.
A Polícia Civil informou que os dois homens, de 21 e 37 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Itapemirim. O suspeito, de 21 anos, assinou um termo circunstanciado (TC) por subtração de incapaz, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. O indivíduo, de 37 anos, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.
*Genshin Impact é um jogo eletrônico RPG de ação gratuito desenvolvido e publicado pela desenvolvedora chinesa de jogos, miHoYo