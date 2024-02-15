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Guerra do tráfico

Adolescente de 16 anos é executado com 14 disparos na Serra

O rapaz, de 16 anos, foi alvejado no meio da rua na noite desta quarta-feira (14); mãe da vítima afirma que filho possuía envolvimento com tráfico de drogas

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 10:36

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

15 fev 2024 às 10:36
Um adolescente, de 16 anos, foi assassinado a tiros no meio da rua na noite desta quarta-feira (14). O crime aconteceu no bairro São Marcos II, na Serra. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local do crime, onde conversou com a mãe do jovem.
Conforme o relato da mulher aos militares, o adolescente, identificado como Rhuan de Souza Zanni, possuía envolvimento com tráfico de drogas na região, o que teria motivado o homicídio. A mãe do jovem ainda explicou que ocorriam conflitos entre grupos criminosos pelo controle do tráfico no bairro.
O adolescente foi atingido por pelo menos 14 disparos, que atingiram os braços, as pernas, as costas, o quadril e o dorso. Segundo o relatado no Boletim de Ocorrência, a mãe da vítima teria conhecimento da identidade dos suspeitos que cometeram o crime, mas não informou aos policiais.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. A corporação ressalta que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo do rapaz foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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