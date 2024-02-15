Adolescente de 16 anos é executado com 14 disparos na Serra

Um adolescente, de 16 anos, foi assassinado a tiros no meio da rua na noite desta quarta-feira (14). O crime aconteceu no bairro São Marcos II, na Serra. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local do crime, onde conversou com a mãe do jovem.

Conforme o relato da mulher aos militares, o adolescente, identificado como Rhuan de Souza Zanni, possuía envolvimento com tráfico de drogas na região, o que teria motivado o homicídio. A mãe do jovem ainda explicou que ocorriam conflitos entre grupos criminosos pelo controle do tráfico no bairro.

O adolescente foi atingido por pelo menos 14 disparos, que atingiram os braços, as pernas, as costas, o quadril e o dorso. Segundo o relatado no Boletim de Ocorrência, a mãe da vítima teria conhecimento da identidade dos suspeitos que cometeram o crime, mas não informou aos policiais.