Doglas de Souza Lopes, o Tio Chico, preso pelas Polícias Civil e Militar da Bahia Crédito: Divulgação/PC Bahia

assassinato de João Walbert Valério Pereira, 33 anos, em um shopping de Vila Velha em 2017 foi preso na manhã desta segunda-feira (18) na Bahia. As Polícias Civil e Militar baianas prenderam Doglas Souza Lopes, o Tio Chico, em uma academia na Vila Caraípe, em Teixeira de Freitas. O suspeito de ser o mandante dofoi preso na manhã desta segunda-feira (18) na. As Polícias Civil e Militar baianas prenderam Doglas Souza Lopes, o Tio Chico, em uma academia na Vila Caraípe, em

Do local, os policiais seguiram para a casa de Tio Chico localizada no bairro Eixo-Sul, no mesmo município. No imóvel, foram localizadas uma pistola calibre 380, 32 munições e uma carteira de motorista falsificada. Contra o suspeito, há dois mandados de prisão em aberto, sendo um por homicídio e outro por tráfico de drogas.

Your browser does not support the audio element. Acusado de assassinato em shopping em Vila Velha é preso na Bahia

Polícia Civil da Bahia, a ação contou com o apoio da PM baiana e com informações do serviço de inteligência da Guarda Municipal de Vila Velha. O inspetor Wagner Sotele, da Guarda Municipal de Vila Velha, explicou que foi a corporação canela-verde que auxiliou na prisão de Tio Chico. De acordo com ada Bahia, a ação contou com o apoio da PM baiana e com informações do serviço de inteligência da Guarda Municipal de Vila Velha. O inspetor Wagner Sotele, da Guarda Municipal de Vila Velha, explicou que foi a corporação canela-verde que auxiliou na prisão de Tio Chico.

“No ano passado, um traficante da Bahia foi preso em Vila Velha e iniciamos contato com a polícia de lá. Com nosso serviço de inteligência, abastecemos a polícia baiana com informações sobre o Doglas. Essa integração resultou na prisão dele”, disse o inspetor Sotele.

Responsável pela defesa de Tio Chico, o advogado Leonardo da Rocha de Souza confirmou a prisão do cliente. Segundo ele, o suspeito nega envolvimento com o tráfico de drogas e o homicídio ocorrido em um shopping. Tio Chico não será transferido para o Espírito Santo.

“Meu cliente está com a família estabelecida em Teixeira de Freitas há mais de um ano. A intenção é que ele responda a esses processos por lá. Ele se declara inocente nos dois processos e está lutando para provar isso”, declara.

ASSASSINATO

João Walbert foi executado a tiros no dia 1º de abril na praça de alimentação de um shopping. Ele estava sentado em uma mesa, acompanhado da esposa, na praça de alimentação quando foi surpreendido. Walbert tentou correr entre as mesas lotadas, mas acabou sendo atingido por vários tiros. No corpo dele,a perícia encontrou 19 perfurações.