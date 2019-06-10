Acidente vira ocorrência de homicídio em Barra de São Francisco

Segundo a Polícia Militar, a viatura foi acionada para atender a uma solicitação de acidente de trânsito, que informava que um indivíduo havia tombado de moto e estava caído no meio da rodovia. A equipe foi ao local e acionou o Corpo de Bombeiros, que constatou a morte da vítima. Quando a Polícia Civil foi fazer o trabalho de perícia, descobriu que havia um disparo de arma de fogo em Baroni.