Acidente vira ocorrência de homicídio em Barra de São Francisco

O que parecia um acidente de trânsito foi, na verdade, um homicídio. O caso aconteceu na noite deste domingo (09), em Barra de São Francisco, região Noroeste do Estado. Um homem de 37 anos caiu de moto no bairro Vila Luciene e morreu. Quando a polícia chegou no local, descobriu que Baroni Meira de Lima havia sido baleado.
Segundo a Polícia Militar, a viatura foi acionada para atender a uma solicitação de acidente de trânsito, que informava que um indivíduo havia tombado de moto e estava caído no meio da rodovia. A equipe foi ao local e acionou o Corpo de Bombeiros, que constatou a morte da vítima. Quando a Polícia Civil foi fazer o trabalho de perícia, descobriu que havia um disparo de arma de fogo em Baroni.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Barra de São Francisco e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para realizar exame de DNA e também o exame cadavérico, que vai apontar a causa da morte.