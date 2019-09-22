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Acidente na Praia do Canto: sobrevivente já sabe da morte do primo

Marcelo Sampaio responde bem ao tratamento e foi transferido para um quarto. Não corre risco de morte
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 set 2019 às 14:41

Publicado em 22 de Setembro de 2019 às 14:41

Grave acidente tirou a vida de Lucas (à esquerda) e deixou Marcelo ferido Crédito:
O jovem Marcelo Sampaio, de 22 anos, passa bem e já sabe que o primo Lucas Rudek Sampaio, 24 anos, morreu em um grave acidente na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória, no início da manhã de sábado (21).
> Jovem ferido falava ao celular com amigo na hora de acidente em Vitória
De acordo com a mãe do rapaz, Rita de Cássia, de 52 anos, ele foi transferido para um quarto e quadro de saúde dele é estável. A notícia do acidente, segundo ela, foi dada por um primo e por uma assistente social do hospital. O jovem ainda permanece com dreno no tórax.
"Ele já foi para o quarto, está sem febre e não corre risco de morrer. Marcelo ainda deve ficar internado por mais uns dias. Ao saber da notícia da morte do primo, ficou muito abalado", contou Rita. 
Os dois jovens voltavam e uma boate localizada em Jardim Camburi e seguiam para casa que Marcelo divide com Enzo na Praia do Suá.
> Amiga de jovem morto na Praia do Canto escapa de 2º acidente com morte

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