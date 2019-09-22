Acidente na Praia do Canto: sobrevivente já sabe da morte do primo

O jovem Marcelo Sampaio, de 22 anos, passa bem e já sabe que o primo Lucas Rudek Sampaio, 24 anos, morreu em um grave acidente na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória, no início da manhã de sábado (21).
De acordo com a mãe do rapaz, Rita de Cássia, de 52 anos, ele foi transferido para um quarto e quadro de saúde dele é estável. A notícia do acidente, segundo ela, foi dada por um primo e por uma assistente social do hospital. O jovem ainda permanece com dreno no tórax.
"Ele já foi para o quarto, está sem febre e não corre risco de morrer. Marcelo ainda deve ficar internado por mais uns dias. Ao saber da notícia da morte do primo, ficou muito abalado", contou Rita.