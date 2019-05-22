Acidente, briga de trânsito e tiros em Cariacica

Eles foram socorridos peloe encaminhados para o hospital. Segundo a namorada do marceneiro de 43 anos, o atirador teria ficado exaltado quando descobriram que ele não tinha carteira de habilitação. “Meu namorado falou com ele: ‘vamos chamar a polícia para resolver, cadê sua carteira?’. Foi neste momento que ele disse que não tinha. Ele então virou pro meu namorado e falou: ‘se prepara para morrer. Ele atirou e algumas vezes a bala falhou. Por pouco tiro não acertou mais gente”, contou a namorada.