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Vicente Paulo de Miranda

Prefeitura de Cachoeiro decreta luto oficial após morte do médico

Profissional era conhecido pela ampla atuação na Saúde do município

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 19:40

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

09 fev 2024 às 19:40
Morre Vicente Paulo de Miranda, médico com ampla atuação humanitária em Cachoeiro de Itapemirim
Morre Vicente Paulo de Miranda, médico com ampla atuação humanitária em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, decretou luto oficial de três dias pela morte do médico Vicente Paulo de Miranda, conhecido por uma longa trajetória na área da saúde do município. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (9), nas redes sociais.
“Doutor Vicente, como era popularmente conhecido, deixou um legado de quase meio século de serviços à comunidade. Sua atuação humanitária e profissional foi marcada por anos de dedicação à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, onde não apenas exercia a medicina, mas também desempenhou o papel de superintendente por um extenso período”, lamentou a Prefeitura de Cachoeiro, por meio de nota.
Segundo o município, Vicente de Miranda também contribuiu como titular da Secretaria de Saúde, concentrando esforços no Programa Médico da Família, com foco no atendimento às comunidades menos favorecidas nos bairros e distritos do município. "Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento do Doutor Vicente. Perdemos não apenas um médico exemplar, mas também um ser humano ímpar, que terá sua ausência muito sentida por todos nós", frisou o prefeito Victor Coelho, por meio de nota.
A causa da morte e a idade do médico não foram informadas pela prefeitura.

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