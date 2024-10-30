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2024
Pai de deputado, delegado Alcântaro Paulino Campos morre aos 84 anos
Aposentado do serviço público, ele sofreu um acidente em casa na última quinta-feira (24), foi internado e não resistiu após quase uma semana no hospital

Aline Nunes

Repórter

Publicado em

30 out 2024 às 19:14
O delegado aposentado Alcântaro Paulino Campos, pai do deputado Alcântaro Filho, morreu na manhã desta quarta-feira (30) após passar quase uma semana internado em decorrência de uma queda em casa, no município de Aracruz. Aos 84 anos, o ex-servidor público não resistiu a complicações do acidente doméstico. 
Conforme informações da assessoria do parlamentar, Alcântaro Campos quebrou o fêmur em uma queda na última quinta-feira (24) e foi levado ao Hospital São Camilo, na cidade onde residia. No dia seguinte, porém, ele foi transferido para o hospital da Unimed, em Vitória, para um acompanhamento mais intensivo. Ao longo dos últimos dias, o quadro se agravou, levando à morte do ex-delegado.
Na Polícia Civil, Alcântaro Campos comandou unidades em 28 cidades, a maioria no Norte do Espírito Santo. Antes de se tornar delegado, ele havia atuado como policial militar. O assessor do deputado contou ainda que Alcântaro Campos também foi uma liderança comunitária e disputou eleição para vereador apenas uma vez, mas não se elegeu.
Antes do recesso parlamentar na Assembleia Legislativa, em julho, o ex-delegado recebeu das mãos do filho a comenda Domingos Martins, a mais alta honraria concedida pela Casa, em razão dos anos dedicados ao serviço público. 
O velório de Alcântaro Campos vai ser realizado a partir das 8 horas desta quinta-feira (31), na Igreja Presbiteriana Manancial, na sede de Aracruz. O sepultamento será às 15 horas, no cemitério Jardim da Colina, em Vila Nova, no mesmo município. 

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