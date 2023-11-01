Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Obituário

Nota de pesar pelo falecimento do empresário Sérgio de Castro

Homenagem do Instituto Líderes do Amanhã

Publicado em 

01 nov 2023 às 18:56

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 18:56

O empresário Sérgio de Castro faleceu na noite de 31 de outubro
O empresário Sérgio de Castro faleceu na noite de 31 de outubro Crédito: Divulgação
Na noite de terça-feira, 31 de outubro, despedimos-nos de Sérgio de Castro, empresário que presidiu a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), entre 1989 e 1992. Sérgio também foi um dos fundadores do Espírito Santo em Ação, entidade que deu origem ao Instituto Líderes do Amanhã.
Sérgio era pai do empresário Léo de Castro, que comandou a Federação entre 2017 e 2020. Em 2022, Léo de Castro recebeu do Instituto Líderes do Amanhã a homenagem do Prêmio Liberdade Empresarial, por ser um grande agente de mudança do ambiente de negócios no Estado do Espírito Santo.
“Expressamos nossos sinceros sentimentos e apoio à família e aos amigos próximos de Sérgio. Que encontrem conforto nas boas lembranças que ficam!”, homenageia o Instituto Líderes do Amanhã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Findes Obituário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados