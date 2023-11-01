Nota de pesar pelo falecimento do empresário Sérgio de Castro

O empresário Sérgio de Castro faleceu na noite de 31 de outubro Crédito: Divulgação

Na noite de terça-feira, 31 de outubro, despedimos-nos de Sérgio de Castro, empresário que presidiu a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), entre 1989 e 1992. Sérgio também foi um dos fundadores do Espírito Santo em Ação, entidade que deu origem ao Instituto Líderes do Amanhã.

Sérgio era pai do empresário Léo de Castro, que comandou a Federação entre 2017 e 2020. Em 2022, Léo de Castro recebeu do Instituto Líderes do Amanhã a homenagem do Prêmio Liberdade Empresarial, por ser um grande agente de mudança do ambiente de negócios no Estado do Espírito Santo.