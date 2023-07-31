Morre Ruth Coelho Coutinho aos 97 anos

Aos 97 anos, a matriarca da família Coutinho faleceu no último sábado (29), depois de travar uma batalha de mais de 20 anos contra o Alzheimer Crédito: Arquivo Pessoal

É com muito pesar que a família comunica o falecimento de Ruth Coelho Coutinho, aos 97 anos, no último sábado (29). Há 20 anos, a matriarca realizava tratamentos para aliviar os sintomas do Alzheimer e estava, desde dezembro, internada em um hospital em Vila Velha com uma equipe de médicos que se dedicava dia e noite para garantir dignidade mesmo no fim de sua vida.

Ruth nasceu no interior de Afonso Cláudio, de uma família muito simples. Aos 16 anos, casou-se com Mario de Vargas Coutinho e por um bom tempo viveram do que a terra os oferecia: carne, frutas e verduras.

Apesar dos tempos felizes que aquela vida os oferecia, o casal decidiu buscar por melhores condições para os filhos, que Ruth cuidava com zelo, carinho e atenção. Mudaram-se, então, para Jardim América, em Cariacica, onde Mário começou a desenvolver um comércio na região.

No bairro, Ruth participou dos grupos de oração em uma igreja e andava sempre com um rosário nas mãos, símbolo da sua fé.

Durante a pandemia, sua filha Lourdes Coutinho, na tentativa de prover mais conforto e retribuir todo o amor que a matriarca sempre deu a todos os familiares, ela trouxe a mãe para morar com ela.

Como herança, além das histórias, risadas e memórias, a neta Rayza Coutinho conta que sua avó deixa lições de empatia, humanidade, amor, paciência e caridade.

“No final da vida dela, mesmo sem conseguir falar, minha avó se expressava pelo olhar, pelo sorriso tímido, toque e o aperto forte quando ela segurava em nossas mãos”, relembra.

Ruth Coelho Coutinho deixa 46 netos e teve 12 filhos: José Coelho Coutinho, Orly Coelho Coutinho, Luiz Coelho Coutinho, Maria De Lourdes Coutinho Da Rós, José Nilton Coelho Coutinho, Maria da Penha Vaz Coutinho, Mário Coelho Coutinho, Nicolau Coelho Coutinho (falecido), Paulo Coelho Coutinho (falecido), Tarcizo Coelho Coutinho (falecido), Manoel Coelho Coutinho (falecido), Braz Coelho Coutinho (falecido).