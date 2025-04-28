Morre ex-vereador e radialista Jonas Porphírio, aos 90 anos

Morreu no último domingo (27) o radialista e ex-vereador de Vitória Jonas Ferreira Porphírio, aos 90 anos. Ele estava internado em um hospital particular da Capital para tratamento de um câncer no cérebro.

O enterro está marcado para às 16 horas desta segunda-feira (28), no Cemitério de Santo Antônio. Ele deixa quatro filhas, oito netos e 11 bisnetos.

O empresário e sobrinho do radialista Aníbal José contou que Porphírio estava em tratamento da doença há quatro meses e há quatro dias estava internado no hospital.

Jonas Ferreira Porphírio nasceu em Conselheiro Pena, em Minas Gerais, em 7 de novembro de 1934. Por lá, trabalhou como tropeiro, vendedor de manga, entre outras atividades. Aos 21 anos, ele se mudou para Vitória, onde viveu até o seu falecimento.

No Estado, foi diretor da Rádio Espírito Santo por três períodos, nas décadas de 1960 a 1980 e na década de 1970 ocupou como suplente uma cadeira na Câmara de Vereadores de Vitória.

Em 2023, ele recebeu a "Ordem do Mérito Domingos Martins", concedida pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).