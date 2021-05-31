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Samba de luto

Morre Dominguinhos do Estácio aos 79 anos no Rio

Sambista estava internado desde o dia 11 de maio por conta de uma hemorragia cerebral e chegou a ser operado pela doença

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 08:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2021 às 08:32
O sambista Dominguinhos do Estácio
O sambista Dominguinhos do Estácio Crédito: Reprodução/Instagram @dominguinhosestacio.oficial
Morreu na noite deste domingo (30) o sambista Dominguinhos do Estácio, aos 79 anos de idade. O artista estava internado desde o dia 11 de maio em hospital de Niterói, região Metropolitana do Rio de Janeiro, após sofrer uma hemorragia cerebral. 
A informação da morte foi anunciada pelas redes sociais oficiais do sambista. 
"Nota de pesar: É com muita tristeza que viemos através dessa rede social comunicar o falecimento do nosso querido mestre, Dominguinhos do Estácio. O mesmo seguia internado desde o dia 11 de maio em decorrência de complicações em seu quadro de saúde e na noite do dia 30 o cantor e intérprete Dominguinhos do Estácio veio a óbito. Que nossa senhora de Nazaré o receba de braços abertos. Desejamos nossos pêsames a todos os amigos e familiares", dizia o comunicado. 

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Dominguinhos, que chegou a passar por cirurgia para conter a hemorragia cerebral e precisou ser intubado após o procedimento médico, tinha cinco títulos de campeão do Grupo Especial do Carnaval do Rio. Ele começou na Unidos de São Carlos, atual Estácio de Sá, e brilhou na Imperatriz Leopoldinense, Unidos do Viradouro, Acadêmicos de Santa Cruz, Acadêmicos do Grande Rio e Inocentes de Belford Roxo. 

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