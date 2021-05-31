Morre Dominguinhos do Estácio aos 79 anos no Rio

O sambista Dominguinhos do Estácio Crédito: Reprodução/Instagram @dominguinhosestacio.oficial

Morreu na noite deste domingo (30) o sambista Dominguinhos do Estácio, aos 79 anos de idade. O artista estava internado desde o dia 11 de maio em hospital de Niterói, região Metropolitana do Rio de Janeiro, após sofrer uma hemorragia cerebral.

A informação da morte foi anunciada pelas redes sociais oficiais do sambista.

"Nota de pesar: É com muita tristeza que viemos através dessa rede social comunicar o falecimento do nosso querido mestre, Dominguinhos do Estácio. O mesmo seguia internado desde o dia 11 de maio em decorrência de complicações em seu quadro de saúde e na noite do dia 30 o cantor e intérprete Dominguinhos do Estácio veio a óbito. Que nossa senhora de Nazaré o receba de braços abertos. Desejamos nossos pêsames a todos os amigos e familiares", dizia o comunicado.