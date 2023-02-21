Morre aos 93 anos o padre capixaba Braz Carnielle

O padre capixaba Braz Carnielle faleceu nesta terça-feira (21), aos 93 anos. A Arquidiocese de Vitória, em que ele foi grande atuante, confirmou a morte do sacerdote, que já acumulava 62 anos de ordenação.

Padre Braz, como era conhecido, era natural de Venda Nova do Imigrante, vindo da Comunidade Salesiana do município, pertencente à Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

Ele atuou na Arquidiocese de 1983 a 1992, exercendo nesse período a função de pároco na paróquia Nossa Senhora das Graças em Jucutuquara, Vitória, e coordenador arquidiocesano de pastoral.

Ainda segundo as informações da Arquidiocese, ele tinha especial carisma para trabalhar na evangelização de crianças, e, durante a visita do Papa João Paulo II ao Espírito Santo, ensaiou e dirigiu um coral de 300 crianças que apresentaram a música “casinhas de periferia" ao Papa, que morreu em 2005.

Nos últimos anos, o padre, que já estava com a saúde fragilizada, dedicou-se ao aconselhamento e confissão de alunos, professores e fiéis no Colégio Salesiano em Vitória.

“Ele, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, foi um ministro amoroso dos sacramentos e um pastor compassivo no acolhimento aos pobres e no convívio alegre com as juventudes. Assim, com a fé em Cristo que o chamou a participar do seu sacerdócio, compreendemos a história vocacional do Pe. Braz, cujo ministério entregamos hoje como oferta agradável ao Senhor, com o coração cheio de tristeza, mas, com jubilosa esperança e gratidão. Nós confiamos a tua alma à Mãe de Deus, tua Mãe, que o guiou todos os dias e o guiará agora à glória eterna do Seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor”, declarou o diretor da Comunidade Salesiana de Vitória, padre Marcelo.