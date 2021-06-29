Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Morre aos 90 anos Danilo Alpino, fundador da Fumaral, na Vila Rubim

Comunicado foi feito pela família, por meio das redes sociais do empreendimento; velório será nesta quarta-feira (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2021 às 20:48

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 20:48

Fundador da Fumaral Pet Center, tradicional loja de produtos para animais na Vila Rubim, em Vitória, o empresário Danilo Alpino faleceu nesta terça-feira (29), aos 90 anos. A informação foi divulgada pela família por meio das redes sociais do empreendimento.
Segundo a postagem, Alpino veio para o Espírito Santo ainda na juventude para vender fumo. Anos depois, abriu a loja Fumaral junto da esposa. O estabelecimento, é atualmente administrado pelo filho, Danilo Júnior.
O empresário será velado no Cemitério Jardim da Paz em Laranjeiras, na Serra, na quarta-feira (30). Por ocasião da despedida, a loja informou a interrupção das atividades por um dia. O funcionamento será retomado na quinta-feira (01).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados