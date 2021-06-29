Morre aos 90 anos Danilo Alpino, fundador da Fumaral, na Vila Rubim

Fundador da Fumaral Pet Center, tradicional loja de produtos para animais na Vila Rubim, em Vitória, o empresário Danilo Alpino faleceu nesta terça-feira (29), aos 90 anos. A informação foi divulgada pela família por meio das redes sociais do empreendimento.
Segundo a postagem, Alpino veio para o Espírito Santo ainda na juventude para vender fumo. Anos depois, abriu a loja Fumaral junto da esposa. O estabelecimento, é atualmente administrado pelo filho, Danilo Júnior.
O empresário será velado no Cemitério Jardim da Paz em Laranjeiras, na Serra, na quarta-feira (30). Por ocasião da despedida, a loja informou a interrupção das atividades por um dia. O funcionamento será retomado na quinta-feira (01).