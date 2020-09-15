Morre aos 64 anos, o cantor e compositor Hélio Sampaio

Morreu nesta segunda-feira (14), o músico e compositor cachoeirense Hélio Moraes Sampaio, aos 64 anos. Irmão do cantor Sérgio Sampaio e primo de Raul Sampaio, que tiveram os nomes gravados na história da música brasileira. Helinho, como era conhecido em Cachoeiro de Itapemirim , foi encontrado morto em casa, no bairro Baiminas.

Hélio era filho do maestro Raul Gonçalves Sampaio e reconhecido pelo brilhante trabalho na música e na arte. O artista também era violonista. Entre os amigos, era reconhecido pela humildade e pelo carisma.

Nos últimos anos de vida, atuou como servidor da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e se dedicou ao ensino do violão em um projeto de oficinas artísticas da prefeitura, contribuindo com a formação musical de crianças e adolescentes da cidade.

A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim decretou luto oficial por três dias no município, a partir desta terça-feira (15). O decreto, que será publicado no Diário Oficial desta quarta (16), salienta que Helinho Sampaio, como era mais conhecido, dedicou sua vida à construção do bem comum, tendo marcado de forma indelével sua passagem pela vida pública, com realizações na área cultural de valor inestimável para a coletividade.

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult), também lamentou a morte do músico. Muito querido por amigos e familiares, a Secult também agradece por sua inestimável presença em tantas realizações na área musical capixaba e brasileira, divulgou em suas redes sociais.