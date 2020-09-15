Morre aos 64 anos, o cantor e compositor Hélio Sampaio

Morreu nesta segunda-feira (14), o músico e compositor cachoeirense Hélio Moraes Sampaio, aos 64 anos. Irmão do cantor Sérgio Sampaio e primo de Raul Sampaio, que tiveram os nomes gravados na história da música brasileira. Helinho, como era conhecido em Cachoeiro de Itapemirim, foi encontrado morto em casa, no bairro Baiminas.
Hélio era filho do maestro Raul Gonçalves Sampaio e reconhecido pelo brilhante trabalho na música e na arte. O artista também era violonista. Entre os amigos, era reconhecido pela humildade e pelo carisma.
Nos últimos anos de vida, atuou como servidor da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e se dedicou ao ensino do violão em um projeto de oficinas artísticas da prefeitura, contribuindo com a formação musical de crianças e adolescentes da cidade.
A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim decretou luto oficial por três dias no município, a partir desta terça-feira (15). O decreto, que será publicado no Diário Oficial desta quarta (16), salienta que Helinho Sampaio, como era mais conhecido, dedicou sua vida à construção do bem comum, tendo marcado de forma indelével sua passagem pela vida pública, com realizações na área cultural de valor inestimável para a coletividade.
A Secretaria de Estado da Cultura (Secult), também lamentou a morte do músico. Muito querido por amigos e familiares, a Secult também agradece por sua inestimável presença em tantas realizações na área musical capixaba e brasileira, divulgou em suas redes sociais.
O sepultamento do artista aconteceu nesta terça-feira (15) às 14h, no cemitério do Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim.