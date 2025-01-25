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Obituário

1963
2025
Morre, aos 62 anos, o jornalista esportivo capixaba Bosco Buery
O cronista faleceu na manhã deste sábado (25) em decorrência de uma insuficiência cardíaca. Ele se notabilizou na cobertura do futebol no ES e no Brasil, com amplo destaque no rádio

Murilo Cuzzuol

Editor adjunto

Publicado em

25 jan 2025 às 14:38
Morreu na manhã deste sábado (25) o jornalista e cronista esportivo Bosco Buery. Irmão do também jornalista Jorge Buery, Bosco notabilizou-se na cobertura do futebol capixaba e nacional, especialmente no rádio, onde trabalhou por anos na Rádio Gazeta AM, da Rede Gazeta, e dividiu a bancada e estádios na companhia dos jornalistas Eduardo Santos, Jair Oliveira e outros nomes.
Aos 62 anos, completados recentemente no dia 18 de janeiro, ele estava internado há duas semanas em um hospital particular da Grande Vitória, em decorrência de problemas cardíacos. Os últimos trabalhos de Bosco na comunicação foram em Guarapari, cidade onde residia com a esposa e o casal de filhos, e também se formou na profissão.

Apaixonado pelo rádio

Jorge Buery, exaltou os feitos do irmão na carreira e o definiu como um "apaixonado pelo rádio".
"Ele amava reportar e estar à beira do campo, era onde mais se sentia confortável. Ele sempre falava que adorava a profissão, mas a paixão dele sempre foi atuar no rádio. Dedicou a vida ao jornalismo esportivo e agora descansou. Amava também um cafezinho e uma boa conversa. Deixa um legado enorme e contribuiu muito para a comunicação no Espírito Santo", contou Buery.
Na foto, Bosco Buery ao lado do também já falecido Jota Oliveira, na cobertura do futebol capixaba
Na foto, Bosco Buery ao lado do também já falecido Jota Oliveira, na cobertura do futebol capixaba Crédito: Arquivo pessoal
O presidente da Associação de Profissionais da Imprensa Esportiva Capixaba (ACEC), Jair Oliveira, também se referiu a Bosco como um profissional dedicado e que marcou época no Estado.
"Bosco era um cara simples, sempre alegre. Torcedor do Rio Branco e do Flamengo, sempre gostava de me provocar nos jogos dos times, mas quando trabalhava era profissional ao extremo. Além de tudo, um grande amigo. Contribuiu muito para o rádio. Em nome da Acec, deixo meu agradecimento à colaboração dele para crônica esportiva capixaba. Perdemos um dos grandes", disse Jair.
Segundo o irmão Jorge Buery, Bosco usava marcapasso desde 2017, apresentava um quadro de desnutrição, estava na fila para um transplante de coração e teve uma piora acentuada no quadro clínico entre a sexta-feira (24) e a manhã deste sábado.
De acordo com Jair Oliveira, a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, determinou que em todos os jogos da 2ª rodada do Campeonato Capixaba seja respeitado um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do jornalista Bosco Buery.
O velório ocorre neste domingo (26), a partir das 7h, na Capela Parque Paraíso. O velório acontece em seguida,  às 11h, no Cemitério Parque Paraíso.

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