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Obituário

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2023
Morre a juíza Gladys Henriques Pinheiro, que atuava na Serra
Gladys era titular da 1ª Vara da Infância e Juventude da Serra; velório  stá sendo realizado no Cemitério Jardim da Paz, em Laranjeiras

Redação de A Gazeta

Publicado em

13 mai 2023 às 10:49
A juíza Gladys Henriques Pinheiro, titular da 1ª Vara da Infância e Juventude da Serra, teve a morte confirmada na manhã deste sábado (13) pela Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages). A causa da morte não foi informada.
Gladys atuava há anos na Vara Infância e Juventude, já tendo exercido também a função de juíza eleitoral na cidade. “Toda a associação está consternada e se solidariza com a dor e o luto da família”, informou a entidade.
A morte também foi lamentada pelo prefeito da Serra, Sérgio Vidigal. Em postagem nas redes sociais, ele destacou que Gladys “prestava um importante papel na efetivação das políticas públicas em prol das crianças e adolescentes.”
O velório está sendo realizado no Cemitério Jardim da Paz, em Laranjeiras, na Serra. O sepultamento está previsto para às 15h30.

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