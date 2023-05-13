Morre a juíza Gladys Henriques Pinheiro, que atuava na Serra

A juíza Gladys Henriques Pinheiro, titular da 1ª Vara da Infância e Juventude da Serra, teve a morte confirmada na manhã deste sábado (13) pela Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages). A causa da morte não foi informada.

Gladys atuava há anos na Vara Infância e Juventude, já tendo exercido também a função de juíza eleitoral na cidade. “Toda a associação está consternada e se solidariza com a dor e o luto da família”, informou a entidade.

A morte também foi lamentada pelo prefeito da Serra, Sérgio Vidigal. Em postagem nas redes sociais, ele destacou que Gladys “prestava um importante papel na efetivação das políticas públicas em prol das crianças e adolescentes.”