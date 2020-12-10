Joseph Safra, homem mais rico do Brasil, morre aos 82 anos em SP

Joseph Safra, dono do Banco Safra, ele morreu de causas naturais nesta quinta-feira Crédito: Epitacio Pessoa/Divulgação

O banqueiro Joseph Safra morreu nesta quinta-feira (10) aos 82 anos, em São Paulo. Segundo comunicado enviado pelo banco Safra, de causas naturais.

Safra nasceu em 1938 no Líbano e se mudou para o Brasil na década de 1960. Em 1969, casou-se com Vicky Sarfaty, com quem teve 4 filhos e 14 netos.

Sob o seu comando, o Banco Safra se tornou um dos maiores do país. Neste ano, Joseph ultrapassou Jorge Paulo Lemann e se tornou o brasileiro mais rico, segundo a revista Forbes. A publicação afirma que ele tinha uma fortuna estimada em R$ 119 bilhões.

A sinagoga Beit Yacov enviou um comunicado que a família participará de uma cerimônia às 11h e o sepultamento será no cemitério do Butantã às 13h.