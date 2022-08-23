Falece Manoel Pio de Abreu Filho, o primeiro nefrologista do ES

Por toda sua vida, Dr. Pio dedicou-se como professor, formando centenas de alunos, hoje grandes nefrologistas Crédito: Acervo Pessoal

Conhecido como Dr. Pio, o professor doutor Manoel Pio de Abreu Filho foi um dos pioneiros da Nefrologia no país. Após sua formação nefrológica no Hospital Servidores do Estado no Rio de Janeiro, ele trouxe a especialidade da Nefrologia para o Espírito Santo, sendo o primeiro nefrologista no Estado.

Por toda sua vida, Dr. Pio dedicou-se como professor, inicialmente na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e posteriormente na Escola de Medicina da Santa Casa de Vitória, tendo formado centenas de alunos, hoje grandes nefrologistas, além de ter atendido e acompanhado milhares de pacientes com doença renal.

Dr. Pio foi chefe do primeiro serviço credenciado do Estado, o Hospital São José, onde foi realizado o primeiro transplante renal capixaba. Foi presidente por várias vezes da regional da Sociedade Brasileira de Nefrologia no Espírito Santo, e presidiu o Congresso Brasileiro de Nefrologia em 1982, em Guarapari-ES, o que ficou na história da especialidade nacionalmente.