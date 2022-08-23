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Obituário

Falece Manoel Pio de Abreu Filho, o primeiro nefrologista do ES

Homenagem da família Pio de Abreu Filho

Publicado em 

23 ago 2022 às 17:51

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 17:51

Dr. Pio
Por toda sua vida, Dr. Pio dedicou-se como professor, formando centenas de alunos, hoje grandes nefrologistas Crédito: Acervo Pessoal
Conhecido como Dr. Pio, o professor doutor Manoel Pio de Abreu Filho foi um dos pioneiros da Nefrologia no país. Após sua formação nefrológica no Hospital Servidores do Estado no Rio de Janeiro, ele trouxe a especialidade da Nefrologia para o Espírito Santo, sendo o primeiro nefrologista no Estado.
Por toda sua vida, Dr. Pio dedicou-se como professor, inicialmente na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e posteriormente na Escola de Medicina da Santa Casa de Vitória, tendo formado centenas de alunos, hoje grandes nefrologistas, além de ter atendido e acompanhado milhares de pacientes com doença renal.
Dr. Pio foi chefe do primeiro serviço credenciado do Estado, o Hospital São José, onde foi realizado o primeiro transplante renal capixaba. Foi presidente por várias vezes da regional da Sociedade Brasileira de Nefrologia no Espírito Santo, e presidiu o Congresso Brasileiro de Nefrologia em 1982, em Guarapari-ES, o que ficou na história da especialidade nacionalmente.
Dedicou-se sempre com muito amor a sua família, que o terá sempre como uma inspiração, e um referencial. Sua esposa Helena, seus filhos Alexandre e Andrea, agradecem por todas as orações e homenagens prestadas ao Dr. Pio.

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