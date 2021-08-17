Ex-prefeito de Mimoso do Sul, Benedito Silvestre morre aos 98 anos

A administração municipal informou que o velório acontece Câmara de Vereadores da cidade e o sepultamento está marcado para às 17h, no cemitério municipal. Benedito Silvestre foi prefeito em dois mandatos: de 1983 a 1988 e de 1993 a 1996.

A Prefeitura de Mimoso do Sul lamentou a morte de Benedito em suas redes sociais. “Mimoso do Sul se despede do senhor Benedito Silvestre, ex-prefeito de nossa cidade, que sempre trabalhou em prol do coletivo e prestou inúmeros benefícios para Mimoso do Sul. Ficam os sentimentos aos seus familiares e amigos neste momento de dor. Desejamos o conforto de todos!”, divulgou.

A ex-prefeita da cidade, Flávia Cysne, também se manifestou em suas redes sociais sobre a morte de Benedito Silvestre. “Nosso pesar para todos os familiares do senhor Benedito Silvestre. Querido por todos os Mimosenses, deixou um histórico de honestidade enquanto prefeito por duas vezes de nosso município de Mimoso do Sul. Quando assumimos a gestão de 1997 s 2000, com o então prefeito Ronan Rangel, pudemos acompanhar a transição, onde o prefeito fez questão de passar todas as informações sobre a situação da prefeitura e pudemos trabalhar, logo no início, com dados necessários para o processo de gestão. Se tornou amigo, as famílias se uniram e somos eternamente gratos pela amizade e parceria. Que Deus o receba em sua glória”, escreveu.