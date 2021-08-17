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Luto

Ex-prefeito de Mimoso do Sul, Benedito Silvestre morre aos 98 anos

Ele foi prefeito do município sulino por dois mandatos, em 1983 e 1993. Segundo a prefeitura, que decretou luto oficial de 7 dias, Benedito faleceu de causas naturais nesta terça (17)

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 17:12

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 ago 2021 às 17:12
Morre ex prefeito de Mimoso do Sul, Benedito Silvestre
Benedito Silvestre, ex-prefeito de Mimoso do Sul, morreu de causas naturais, segundo a prefeitura Crédito: Reprodução/ Facebook de Ceim Ana Maria de Jesus
Morreu, na madruga desta terça-feira (17), Benedito Silvestre, ex-prefeito de Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Segundo a prefeitura, ele faleceu de causas naturais aos 98 anos e a administração municipal decretou luto oficial de 7 dias.
A administração municipal informou que o velório acontece Câmara de Vereadores da cidade e o sepultamento está marcado para às 17h, no cemitério municipal. Benedito Silvestre foi prefeito em dois mandatos: de 1983 a 1988 e de 1993 a 1996.
Ex-prefeito de Mimoso do Sul, Benedito Silvestre morre aos 98 anos
A Prefeitura de Mimoso do Sul lamentou a morte de Benedito em suas redes sociais. “Mimoso do Sul se despede do senhor Benedito Silvestre, ex-prefeito de nossa cidade, que sempre trabalhou em prol do coletivo e prestou inúmeros benefícios para Mimoso do Sul. Ficam os sentimentos aos seus familiares e amigos neste momento de dor. Desejamos o conforto de todos!”, divulgou.
A ex-prefeita da cidade, Flávia Cysne, também se manifestou em suas redes sociais sobre a morte de Benedito Silvestre. “Nosso pesar para todos os familiares do senhor Benedito Silvestre. Querido por todos os Mimosenses, deixou um histórico de honestidade enquanto prefeito por duas vezes de nosso município de Mimoso do Sul. Quando assumimos a gestão de 1997 s 2000, com o então prefeito Ronan Rangel, pudemos acompanhar a transição, onde o prefeito fez questão de passar todas as informações sobre a situação da prefeitura e pudemos trabalhar, logo no início, com dados necessários para o processo de gestão. Se tornou amigo, as famílias se uniram e somos eternamente gratos pela amizade e parceria. Que Deus o receba em sua glória”, escreveu.

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