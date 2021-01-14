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Obituário

Coimex presta homenagem ao líder inspirador Jônice Tristão

De empreendedor visionário a político honrado, Jônice foi também um dos grandes companheiros na trajetória da família Coser

Publicado em 

14 jan 2021 às 18:59

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 18:59

Otacílio Coser e Jônice Tristão: na plateia da palestra de Alison Mamute
Otacílio Coser e Jônice Tristão. Crédito: Mônica Zorzanelli/Arquivo A Gazeta
A Coimex presta uma homenagem ao inspirador líder Jônice Tristão que, mais do que um empresário de destaque, viveu seus dias sendo um amigo e familiar exemplar. De empreendedor visionário a político honrado e um dos principais nomes da exportação de café do país, Jônice foi também um dos grandes companheiros na trajetória da família Coser. Junto ao fundador do Grupo Coimex, Otacilio Coser, compartilhou uma história baseada nos mesmos valores de compromisso com o desenvolvimento e honradez empresarial.
Uma vida marcada pela vitalidade, que permaneceu em seu espírito até o último momento. A alegria de ser e estar nesse mundo, o amor por dona Ilza, pelos filhos, netos e bisneta, além dos amigos conquistados ao longo dos 90 anos bem vividos, comprovam o que Jônice sempre representou: um ser humano ímpar que nunca mediu esforços para impactar positivamente o que lhe rodeia.
Despedimo-nos de um homem inigualável e de excelência, com muita gratidão por ter feito parte de uma caminhada vitoriosa, construída com muito empenho, sabedoria e amor. Ficam as lembranças e a certeza de que seu legado continuará através daqueles em que depositou sua confiança e todo o seu conhecimento.

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