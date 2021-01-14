Coimex presta homenagem ao líder inspirador Jônice Tristão

Uma vida marcada pela vitalidade, que permaneceu em seu espírito até o último momento. A alegria de ser e estar nesse mundo, o amor por dona Ilza, pelos filhos, netos e bisneta, além dos amigos conquistados ao longo dos 90 anos bem vividos, comprovam o que Jônice sempre representou: um ser humano ímpar que nunca mediu esforços para impactar positivamente o que lhe rodeia.