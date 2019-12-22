Bira, baixista do programa do Jô Soares, morre em São Paulo

O músico Ubirajara Penacho dos Reis, o Bira do "Programa do Jô", morreu na manhã deste domingo (22), aos 85 anos. Ele estava internado em um hospital da zona Leste de São Paulo desde a última sexta-feira (20) após sofrer um AVC. A informação da morte foi confirmada por familiares, segundo o G1.
Bira era integrante do Sexteto, grupo que acompanhou Jô Soares na trajetória da atração da TV Globo e também anteriormente, nos anos do programa "Jô onze e meia" do SBT. Ao todo, foram 29 anos de parceria.
Bira ganhou popularidade no talkshow por sua risada forte e alta. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.