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Após sofrer AVC

Bira, baixista do programa do Jô Soares, morre em São Paulo

O músico havia sido internado após sofrer um AVC na última sexta-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2019 às 12:54

Publicado em 22 de Dezembro de 2019 às 12:54

Morre o baixista Bira, do "Programa do Jô" Crédito: Reprodução / TV Globo
O músico Ubirajara Penacho dos Reis, o Bira do "Programa do Jô", morreu na manhã deste domingo (22), aos 85 anos.  Ele estava internado em um hospital da zona Leste de São Paulo desde a última sexta-feira (20) após sofrer um AVC. A informação da morte foi confirmada por familiares, segundo o G1. 
Bira era integrante do Sexteto, grupo que acompanhou Jô Soares na trajetória da atração da TV Globo e também anteriormente, nos anos do programa "Jô onze e meia" do SBT. Ao todo, foram 29 anos de parceria.
Bira ganhou popularidade no talkshow por sua risada forte e alta. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

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