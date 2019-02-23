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"A mão de Deus é pesada"

Vereadores de Pinheiros não querem festa na Semana Santa

Comemorações do 55º aniversário da cidade vão contar com shows, vaquejada e festa da carne de sol. Parlamentares fizeram nota de repúdio

Publicado em 

22 fev 2019 às 23:32

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 23:32

Prefeitura de Pinheiros divulga atrações da festa da cidade Crédito: Reprodução
O que era para ser apenas motivo de alegria incomodou os vereadores de Pinheiros, no Norte do Estado. Dez dos 11 parlamentares assinaram uma nota de repúdio à realização das comemorações do aniversário da cidade entre os dias 11 e 21 de abril, por acontecerem em três dias considerados sagrados da Semana Santa.
Conhecido como Tríduo Pascal, o período tem início na noite de quinta-feira (18), momento no qual Jesus Cristo teria feito a última ceia com os discípulos; perdura durante a sexta-feira (19), dia em que ele morre crucificado, e o sábado (20), tido como um dia de luto; terminando no domingo de Páscoa (21), quando ele teria ressuscitado.
À frente da nota de repúdio assinada no último dia 18, a vereadora Valdirene Alves Santana (PEN) escreveu que os vereadores não são contra as festividades municipais, mas que repudiam veementemente a realização de tais comemorações nesta data específica; e que ficaram assustados com a decisão que desconsiderou a espiritualidade cristã.
“Um município como este não pode abrir mão de uma mística tão profunda e que está presente no inconsciente coletivo do povo. As autoridades estão dando um passo errado: não se pode desrespeitar a fé num Deus que sempre esteve e sempre está presente na vida do povo. Não devemos esquecer que a mão de Deus é pesada”, consta na nota.
Apelidado de “Pinheiros em Festa”, o 55º aniversário da cidade já está com a programação definida. Como atrações principais, o flyer da prefeitura destaca três apresentações: Bonde do Forró, Léo Magalhães e Renan & Rafael. Há também a realização da 28ª Vaquejada, do 15º Festival de Canção de Pinheiros (FESCAP) e a festa da carne de sol.
A equipe de reportagem do Gazeta Online tentou falar a respeito do conflito com a vereadora Valdirene Alves Santana (PEN) e com o prefeito Arnóbio Pinheiro Silva (PRB). No entanto, nenhum dos dois atendeu a nossa equipe ou deu qualquer retorno até a publicação desta matéria.
VEJA A NOTA DE REPÚDIO DOS VEREADORES:
Nota de repúdio de vereadores de Pinheiros à data de realização da festa da cidade Crédito: Reprodução
Nota de repúdio dos vereadores de Pinheiros à data de realização da festa da cidade Crédito: Reprodução
 

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