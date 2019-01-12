Vereadores de Linhares gastaram R$ 356 mil com viagens em 2018

Câmara de Vereadores de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O gasto da Câmara de Linhares com diárias e passagens aumentou 42% entre 2017 e 2018. No ano passado, o Legislativo, que possui 13 vereadores, desembolsou R$ 356.678,90 com despesas relacionadas a viagens. Separadamente, foram R$ 298.800,00 com hospedagens; e mais R$ 57.878,90 com passagens aéreas. No ano retrasado, o gasto total com estas despesas somou R$ 209.357,65.

Durante o último mês de abril, a Casa gastou R$ 60.250,00, sendo que mais da metade deste valor (R$ 33.250,00) foi destinado a sete vereadores. Segundo consta no Portal da Transparência, a quantia serviu para "cobrir despesas com viagem fora do Estado". Entre os servidores beneficiados com esse repasse estão os três mais dispendiosos para Linhares em 2018: Ricardo Bonomo Vasconcelos (R$ 27.950), Jean Virgílio Acácio de Menezes (R$ 24.700) e Tobias Santos Cometti (R$ 20.850).

O valor total gasto pela Câmara de Linhares em 2018 representa cerca de 389 vezes mais que a quantia gasta pela Câmara de Vitória, durante o mesmo período. No ano passado, os vereadores da capital capixaba usaram apenas R$915,00 para cobrir gastos com diárias e passagens. Lembrando que a legislatura atual de Vitória conta com mais vereadores que a de Linhares.

CÂMARA

Em nota, a Câmara de Linhares afirmou que o valor gasto com diárias representa apenas 1,8% do orçamento para 2018 e que devolveu ao Executivo um milhão de reais para investimentos na área da saúde e segurança – mais que o dobro de 2017, quando os cofres públicos receberam de volta quase R$500.000. A casa também garantiu que reduziu o valor das diárias e delimitou o número de viagens por servidor a partir deste ano.