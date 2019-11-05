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Saúde pública

Falta de vacina pentavalente deixa 2 mil crianças em risco em Colatina

Depois de cinco meses de espera, município recebeu 450 doses a vacina; estoque de proteção contra paralisia infantil e meningite C também está abaixo do necessário no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 20:39

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 20:39

Policlínica de Colatina estava cheia na manhã desta terça-feira (5) Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Já faz praticamente um semestre que as crianças de Colatina correm o risco de contrair graves doenças, por causa da ausência da vacina pentavalente, que protege da difteria, do tétano, da coqueluche, da hepatite B e da influenza, também do tipo B. Nesta terça-feira (5), porém, o município do Noroeste do Estado recebeu 450 doses.
A quantidade, porém, é insuficiente para tirar todas as 2 mil crianças da zona de risco. As doses equivalem à nossa vacinação mensal de rotina, mas com a demanda reprimida dos últimos meses, não temos como atender todo mundo neste primeiro momento, admitiu a coordenadora municipal de imunização, Deisiele Foranciari.

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Portanto, a orientação é que os responsáveis levem os pequenos para a Policlínica, no Centro da cidade, o quanto antes, para garantir a imunização. As vacinas estão sendo aplicadas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. De acordo com o calendário, a pentavalente é indicada para crianças de dois, quatro e seis meses.
O Ministério da Saúde não passou nenhum tipo de orientação para priorizar algum perfil específico. Então, estamos atendendo a livre demanda e a vacinação acontecerá pela ordem de chegada até o fim do estoque. Por enquanto, vamos atualizar a carteira de quem procurar o serviço, explicou Deisiele.
Leonilda conseguiu vacinar a neta com dois meses de atraso Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
A costureira Leonilda Corrá não perdeu tempo e já levou a netinha Laura para vacinar nesta manhã. Falaram que o atendimento acontecia até a tarde, mas vim cedo para garantir. Ela vai fazer quatro meses na próxima semana e ainda não tinha tomado nenhuma dose da pentavalente. Não quis correr o risco de ficar sem, contou.

MENINGITE E PARALISIA INFANTIL: CRIANÇAS DESPROTEGIDAS

Não bastasse o problema enfrentado com a pentavalente, o município de Colatina também sofre com o desabastecimento da tríplice bacteriana (DTP) desde maio, que afeta mais 450 crianças com 15 meses e 4 anos. Além da quantidade reduzida da vacina meningocócica e das gotinhas contra a paralisia infantil, também conhecida como poliomelite. o estoque das duas chegou 60% abaixo do ideal em novembro, segundo a prefeitura.
Crislaine, com o filho Caléo no colo: voltou para a casa sem tomar a DTP Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Nesta manhã, a costureira Crislaine Ferreira Moreira tentou, novamente, vacinar o filho Caléu com a DTP, que é considerada um reforço da pentavalente para crianças de 15 meses e 4 anos. Não consegui e estou sem previsão de quando conseguirei. Já estou procurando há três meses. Fico preocupada com a saúde dele, desabafou.

O QUE DIZ O PODER PÚBLICO

Em relação às vacinas meningocócicas e da poliomelite, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que o Espírito Santo recebeu 16 mil doses no último dia 24 de outubro, o que equivale a 100% da cobertura vacinal. A Sesa também ressaltou que o envio das vacinas é de responsabilidade do Ministério da Saúde.
Por meio de nota, o Ministério da Saúde esclareceu que o desabastecimento da pentavalente aconteceu por causa da reprovação de lotes em um teste de qualidade e que desde agosto realiza a distribuição escalonada de novas vacinas. Quando o estoque for normalizado, haverá a orientação para a busca ativa das crianças.
Já em relação à DTP,  a pasta informou que a distribuição foi reduzida devido a um problema na variação de temperatura nas doses, durante o transporte para o Brasil. Por fim, o Ministério da Saúde garantiu que a distribuição da vacina meningocócica e das gotinhas contra poliomelite está normalizada.

SAIBA ONDE VACINAR SEU FILHO EM COLATINA

Policlínica Municipal de Colatina
Endereço: Rua Santa Maria, s/n, Centro
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30

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