Vacina tríplice bacteriana (DTP) está em falta em Cachoeiro

Há mais de um mês a autônoma Tamíria Adão busca o Centro Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim para vacinar a filha Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, para vacinar a filha. Nesta segunda-feira (09), ela voltou ao local, mas novamente, não encontrou. A vacina que ela busca é a DTP, mais conhecida como tríplice bacteriana. Para proteger as crianças é fundamental manter o cartão de vacina atualizado, mas isso não tem sido possível para muitas mães e pais. Há mais de um mês a autônoma Tamíria Adão busca o Centro Municipal de Saúde de, no Sul do Estado, para vacinar a filha. Nesta segunda-feira (09), ela voltou ao local, mas novamente, não encontrou. Aque ela busca é a DTP, mais conhecida como tríplice bacteriana.

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A imunização previne três doenças - difteria, tétano e coqueluche - e é como um reforço da pentavalente. A vacina deve ser dada a crianças a partir de um ano e três meses. “Dei outra vacina no mês passado e falaram que era para retornar neste mês para ver se tinha e voltei e não tem”, contou a Tamíria Adão ao sair do posto.

Há algumas semanas ela está em falta no Estado. A dona de casa, Leiniane da Silva tem feito uma peregrinação pelos postos para tentar achar a vacina. “Já procurei em Mimoso do Sul, aqui em Cachoeiro e vou tentar em Atílio Vivácqua e não tem prazo para voltar, segundo os atendentes dos postos”, revela a dona de casa.

OUTRO LADO

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) quem determina a data de envio da vacina DTP para o Estado é o Ministério da Saúde. Não foi informado um prazo, mas disseram que, assim que as doses chegarem, serão repassadas imediatamente aos municípios.