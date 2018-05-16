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Irmãos carbonizados

Tragédia em Linhares: perícia particular em imóvel é negada

Para que a perícia particular fosse realizada na casa onde os irmãos Kauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3 anos, morreram carbonizados era necessária uma autorização da Polícia Civil

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 19:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 19:09
Imóvel onde ocorreu tragédia no dia 21 de abril deste ano Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online
O pedido de uma perícia particular feito pela junta de advogados que fazem a defesa do pastor George Alves, protocolado há 12 dias, na 16ª Delegacia Regional de Linhares, foi negado pela Polícia Civil.
Tragédia em Linhares; perícia particular em imóvel é negada
O advogado Helbert Gonçalves, que também representa o pastor, informou que o requerimento de perícia na casa do pastor foi indeferido. "Foi feito um requerimento, mas de imediato foi indeferido. Vamos ver o que o inquérito vai concluir", disse.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
Os motivos da recusa não foram divulgados. Para que a perícia particular fosse realizada na casa onde os irmãos Kauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3 anos, morreram carbonizados em um incêndio no Centro de Linhares, era necessária a autorização da polícia.
Por meio de nota, a assessoria da Polícia Civil informou que o caso segue sob segredo de Justiça, com acompanhamento do Ministério Público e informações adicionais, além das já divulgadas, serão passadas pelo delegado responsável pelo caso, após a conclusão do inquérito policial.  

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