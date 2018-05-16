Tragédia em Linhares; perícia particular em imóvel é negada

Imóvel onde ocorreu tragédia no dia 21 de abril deste ano Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online

pedido de uma perícia particular feito pela junta de advogados que fazem a defesa do pastor George Alves, protocolado há 12 dias, na 16ª Delegacia Regional de Linhares, foi negado pela Polícia Civil. feito pela junta de advogados que fazem a defesa do pastor George Alves, protocolado há 12 dias, na 16ª Delegacia Regional de Linhares, foi negado pela Polícia Civil.

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O advogado Helbert Gonçalves, que também representa o pastor, informou que o requerimento de perícia na casa do pastor foi indeferido. "Foi feito um requerimento, mas de imediato foi indeferido. Vamos ver o que o inquérito vai concluir", disse.

Os motivos da recusa não foram divulgados. Para que a perícia particular fosse realizada na casa onde os irmãos Kauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3 anos, morreram carbonizados em um incêndio no Centro de Linhares, era necessária a autorização da polícia.