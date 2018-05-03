Tragédia em Linhares: pastora tem celular apreendido durante depoimento

A pastora Juliana deixou a delegacia chorando Crédito: Frideberto Viega/TV Gazeta Norte

A pastora Juliana Salles, que perdeu os filhos Kauã e Joaquim durante incêndio na casa em que moravam, teve o celular apreendido durante o depoimento que prestou na manhã desta quinta-feira (03) na Delegacia Regional de Linhares. Ela chegou ao local no início da manhã, por volta das 7h30, acompanhada de uma advogada (veja vídeo abaixo), e falou ao delegado responsável pelo inquérito durante quatro horas. Juliana chorou durante todo o depoimento.

Por volta das 11h35, Juliana, que é esposa do pastor George Alves, preso no último sábado por suspeita de atrapalhar as investigações do caso, deixou a delegacia, ainda chorando, em uma viatura descaracterizada da Polícia Civil (veja vídeo abaixo). Ela retornou para casa.

Na ocasião da prisão do marido, a pastora Juliana disse à produção da TV Gazeta que já esperava pela prisão dele. "Não por achar que ele tenha culpa, mas esperava [a prisão] pela forma que seguia a linha de investigação da polícia". A pastora afirmou que está muito abalada com todos os fatos e que não falaria mais sobre o caso.

PASTORA NA ENTRADA DA DELEGACIA

VIATURA DESCARACTERIZADA DEIXA DELEGACIA COM PASTORA

PASSANDO A LIMPO: PASTOR CONFESSOU MORTES?

o filho Joaquim e o enteado Kauã. Os irmãos morreram carbonizados no dia 21 de abril, em Linhares. George foi preso na manhã do dia 28 de abril, após a Justiça expedir um mandado de prisão provisória, válido por 30 dias, por ele estar atrapalhando a investigação. Está circulando nas redes sociais um boato de que o pastor George Alves Gonçalves, de 36 anos, confessou à polícia que teria matadoOs irmãos morreram carbonizados no dia 21 de abril, em Linhares. George foi preso na manhã do dia 28 de abril, após a Justiça expedir um mandado de prisão provisória, válido por 30 dias, por ele estar atrapalhando a investigação.

Pastor Georgeval é preso durante investigações do incêndio que mataram o filho dele, Joaquim, de 3 anos, e o enteado Kauã Crédito: Frideberto Viega | TV Gazeta

Em uma página do Facebook, há informações de que o pastor teria abusado sexualmente do enteado. Para se livrar do suposto crime, ele teria colocado fogo nas duas crianças. "Ele estuprou o enteado e o filho viu. Por isso ele resolveu ceifar a vida dos inocentes!!! Esse filho de satanás acabou de confessar o crime. Nós capixabas estamos chocados!!!", dizia a publicação.

Crédito: Reprodução | Facebook

Ao Gazeta Online, uma fonte da polícia desmentiu o boato. George já prestou depoimento e afirmou que o incêndio foi acidental. "No depoimento não há registro de que o pastor tenha confessado crime. A polícia continua as investigações com novos depoimentos e perícias. O pastor será ouvido novamente, ainda sem data definida", finalizou.

QUINTA PERÍCIA EM CASA INCENDIADA

O local da tragédia em Linhares  na qual dois irmãos morreram carbonizadas  passou por uma quinta perícia nesta quarta-feira (2). O tenente-coronel Ferrari, acompanhado de três bombeiros, recolheu ferramentas e objetos da casa, entre eles parte de um aparelho de ar-condicionado queimado.

O tenente-coronel não quis falar com a imprensa e reforçou que "a perícia trabalha descartando hipóteses".

PERITOS USAM LUMINOL EM CARRO DO PASTOR

O carro que era usado pelo pastor George Alves, apreendido no dia 30 de abril, passou por perícia da Polícia Civil nesta quarta-feira (2). O trabalho foi realizado por peritos de Vitória e houve o uso de luminol, substância utilizada para detectar vestígios de sangue. As informações foram obtidas com exclusividade pelo Gazeta Online.





O Classic pertence a um membro da Igreja Batista Vida e Paz, mas estava emprestado ao pastor George, preso no dia 28 de abril por atrapalhar as investigações.

REVEJA VÍDEO

Registro mostra o momento em que o carro usado pelo pastor George foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares, no dia 28 de abril.

ADVOGADOS VOLUNTÁRIOS FAZEM DEFESA DE PASTOR

Um grupo de cinco advogados capixabas e mineiros fará a defesa de Georgeval Alves Gonçalves, 36 anos, mais conhecido como pastor George Alves, pai do menino Joaquim, 3 anos, e padrasto de Kauã, 6  mortos carbonizados durante incêndio na casa em que moravam, em Linhares.

Um dos advogados é o mineiro Rodrigo Duarte, que também é pastor, segundo informações de Abisai Junior, que é amigo pessoal de Geogerval Gonçalves.