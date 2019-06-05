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Quatro mortes

Time de futsal homenageia estudante que morreu em acidente em Montanha

Ezequiel Silva Esteves, de 16 anos, era um dos quatro jovens que faleceu no último domingo (3) quando voltava de uma festa. Ele defenderia o time de Ponto Belo nos Jogos Escolares

Publicado em 05 de Junho de 2019 às 14:14

Publicado em 

05 jun 2019 às 14:14
Time de futsal de Porto Belo homenageia companheiro de equipe que morreu em acidente um dia antes da competição começar Crédito: Sesport/ divulgação
Garotos do time de futsal da escola Maria Magdalena da Silva, de Ponto Belo, Norte do Espírito Santo, fizeram nesta terça-feira (04) uma homenagem a um dos seus jogadores que morreu no grave acidente que vitimou outros três jovens no último domingo, em Montanha. Ezequiel Silva Esteves, de 16 anos, iria participar dos Jogos Escolares um dia após a tragédia que lhe tirou a vida.
> Velório de jovens mortos em acidente comove e para a cidade de Ponto Belo
A equipe de Ezequiel, que se classificou para a semifinal dos Jogos Escolares por ter vencido os dois confrontos disputados nesta terça, garantiu que está jogando com um fôlego a mais para homenagear o atleta que fatalmente não pôde compor o time.
"O Ezequiel estudava no segundo ano com boa parte do nosso time e viria disputar os Jogos Escolares com a gente, mas infelizmente essa tragédia aconteceu. Ele nos deixou um dia antes da competição e nós ficamos sem acreditar. Os outros meninos que morreram também estudaram na nossa escola", disse Cleiton de Jesus, 16 anos, que carregou uma faixa em homenagem ao amigo.
> Sobreviventes de acidente em Montanha vão prestar depoimento
"Queria agradecer a todos que respeitaram nossa dor e luto. Trazer a faixa dele nos dá força, ele era um menino alegre. Fomos ao velório dele. Não foi fácil jogar no dia do enterro dele, mas a gente combinou que vai jogar e ser campeão por ele", acrescenta Cleiton.
Os vencedores das oito Regionais dos Jogos Escolares se classificam para a etapa Final Estadual, que tradicionalmente acontece em Guarapari, nas duas primeiras semanas de julho.

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