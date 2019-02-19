Tempestade destrói cartão-postal de Vila Valério

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Vila Valério, no Noroeste do Estado. A tempestade que atingiu a região durante este final de semana destruiu a cruz localizada no alto do Morro do Cruzeiro. A estrutura armada não aguentou a forte chuva e as rajadas de vento do último sábado (16) à noite. Foi ao chão o principal cartão-postal da cidade de, nodo Estado. A tempestade que atingiu a região durante este final de semana destruiu a cruz localizada no alto do Morro do Cruzeiro. A estrutura armada não aguentou a forte chuva e as rajadas de vento do último sábado (16) à noite.

Construído em 14 de setembro (dia de Santa Cruz), o monumento existia desde 2014, quando foi fundado pelo bispo Dom Zanoni. A administração atual é feita pela Paróquia Nossa Senhora das Graças de Vila Valério. “Nós não conseguimos ir lá ainda, só vimos fotos de drones”, explicou Marilângia Gomes Cao, auxiliar administrativa da igreja.

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Para ela, embora tenha havido outros prejuízos materiais, a maior perda é simbólica. “O toldo da nossa catequese também foi parar no banheiro, que fica bem longe. Graças a Deus não teve feridos em nenhum dos casos. No entanto, embora possam dizer que foi apenas um pedaço de concreto que caiu, tem muita história e simbologia por trás dessa cruz”, defendeu.

A estudante Julia Parteli Lobo, de 16 anos, contou que os moradores ficaram assustados com a força dos ventos. “Ficamos um pouco assustados porque para cair foi um vento muito forte. Como fica no alto só deu para ver os refletores acesos, não dava pra ver o Cruzeiro em pé", comentou.

HISTÓRIA

Com 32 metros de altura, a Cruz estava em cima da Pedra do Cruzeiro que já tem, por si só, 329 metros. A estrutura contava com quatro cabos de aço internos de sustentação. Ao todo, ela custou R$ 142 mil e contou com a doação de valores pelas comunidades vizinhas.

Atualmente em Boa Esperança, outra cidade do Noroeste do Estado, o Padre Romário trabalhou seis anos na Paróquia Nossa Senhora das Graças de Vila Valério, que também fica no topo da pedra, e participou da construção da Cruz.

A importância, segundo ele, já ultrapassou o âmbito religioso. "O Cruzeiro deixou de ser importante apenas para nós católicos e passou a ser um ponto turístico do Estado, reconhecido por órgãos públicos", comentou.