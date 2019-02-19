Tempestade destrói cartão-postal de Vila Valério

Foi ao chão o principal cartão-postal da cidade de Vila Valério, no Noroeste do Estado. A tempestade que atingiu a região durante este final de semana destruiu a cruz localizada no alto do Morro do Cruzeiro. A estrutura armada não aguentou a forte chuva e as rajadas de vento do último sábado (16) à noite.
Construído em 14 de setembro (dia de Santa Cruz), o monumento existia desde 2014, quando foi fundado pelo bispo Dom Zanoni. A administração atual é feita pela Paróquia Nossa Senhora das Graças de Vila Valério. “Nós não conseguimos ir lá ainda, só vimos fotos de drones”, explicou Marilângia Gomes Cao, auxiliar administrativa da igreja.
Para ela, embora tenha havido outros prejuízos materiais, a maior perda é simbólica. “O toldo da nossa catequese também foi parar no banheiro, que fica bem longe. Graças a Deus não teve feridos em nenhum dos casos. No entanto, embora possam dizer que foi apenas um pedaço de concreto que caiu, tem muita história e simbologia por trás dessa cruz”, defendeu.
A estudante Julia Parteli Lobo, de 16 anos, contou que os moradores ficaram assustados com a força dos ventos. “Ficamos um pouco assustados porque para cair foi um vento muito forte. Como fica no alto só deu para ver os refletores acesos, não dava pra ver o Cruzeiro em pé", comentou.
HISTÓRIA
Com 32 metros de altura, a Cruz estava em cima da Pedra do Cruzeiro que já tem, por si só, 329 metros. A estrutura contava com quatro cabos de aço internos de sustentação. Ao todo, ela custou R$ 142 mil e contou com a doação de valores pelas comunidades vizinhas.
Atualmente em Boa Esperança, outra cidade do Noroeste do Estado, o Padre Romário trabalhou seis anos na Paróquia Nossa Senhora das Graças de Vila Valério, que também fica no topo da pedra, e participou da construção da Cruz.
A importância, segundo ele, já ultrapassou o âmbito religioso. "O Cruzeiro deixou de ser importante apenas para nós católicos e passou a ser um ponto turístico do Estado, reconhecido por órgãos públicos", comentou.
A reconstrução ainda não tem data prevista para começar e tampouco para terminar, mas de acordo com o Padre Romário, a cruz será reerguida.