Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novidade!

Primeiro avião montado no Espírito Santo será lançado nesta sexta

Graças a benefícios fiscais, fábrica no Norte do Estado deve gerar 100 empregos diretos

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 20:03

Publicado em 

17 jan 2019 às 20:03
Primeiro avião montado no Espírito Santo Crédito: Divulgação
O primeiro avião montado no Espírito Santo será apresentado nesta sexta-feira (18), no aeroporto de São Mateus, no Norte do Estado. O lançamento será estático e, portanto, não será possível ver o Sling 2 voando. Programado para acontecer às 19h, o evento será apenas para imprensa, autoridades políticas e pessoal do setor de aviação.
Apesar da apresentação acontecer em São Mateus, a fábrica da TAF Brasil, que fará a montagem dos aviões, será construída às margens da BR 101, na cidade de Jaguaré, também no Norte do Estado. A construção deve acontecer durante o primeiro trimestre deste ano e, para suprir o posterior funcionamento, devem ser gerados cerca de 100 empregos diretos.
O Espírito Santo foi escolhido pela distribuidora da TAF no país graças à redução do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) pelo governo do Estado. A opção pela região Norte, por sua vez, se deve à diminuição do IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica), concedida pela Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste).
VEJA FOTOS
ESPECIFICAÇÕES
A aeronave que tem como principais finalidades transporte pessoal e instrução de voo é configurada para dois assentos e construída em alumínio, o que a torna mais leve e resistente, de acordo com Lucas Motta, diretor comercial da TAF Brasil.
Para ele, o principal atrativo do Sling 2 para os brasileiros é a autonomia de 2030 km. “Como nosso país tem dimensões continentais e pouca infraestrutura aeroportuária, quem compra este tipo de avião busca certa independência”, comentou.
A previsão é de que o modelo padrão seja comercializado a partir de março deste ano, pelo valor de US$ 110 mil. Segundo Motta, a expectativa da empresa é vender 12 unidades da aeronave ao longo de 2019, incluindo vendas nacionais e internacionais para países vizinhos, como Argentina e Uruguai.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

avião espírito santo São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados