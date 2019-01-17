Primeiro avião montado no Espírito Santo será lançado nesta sexta

Primeiro avião montado no Espírito Santo Crédito: Divulgação

Espírito Santo será apresentado nesta sexta-feira (18), no aeroporto de São Mateus, no Norte do Estado. O lançamento será estático e, portanto, não será possível ver o Sling 2 voando. Programado para acontecer às 19h, o evento será apenas para imprensa, autoridades políticas e pessoal do setor de aviação. O primeiro avião montado noserá apresentado nesta sexta-feira (18), no aeroporto de, nodo Estado. O lançamento será estático e, portanto, não será possível ver o Sling 2 voando. Programado para acontecer às 19h, o evento será apenas para imprensa, autoridades políticas e pessoal do setor de aviação.

Apesar da apresentação acontecer em São Mateus, a fábrica da TAF Brasil, que fará a montagem dos aviões, será construída às margens da BR 101, na cidade de Jaguaré, também no Norte do Estado. A construção deve acontecer durante o primeiro trimestre deste ano e, para suprir o posterior funcionamento, devem ser gerados cerca de 100 empregos diretos.

O Espírito Santo foi escolhido pela distribuidora da TAF no país graças à redução do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) pelo governo do Estado. A opção pela região Norte, por sua vez, se deve à diminuição do IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica), concedida pela Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste).

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ESPECIFICAÇÕES

A aeronave que tem como principais finalidades transporte pessoal e instrução de voo é configurada para dois assentos e construída em alumínio, o que a torna mais leve e resistente, de acordo com Lucas Motta, diretor comercial da TAF Brasil.

Para ele, o principal atrativo do Sling 2 para os brasileiros é a autonomia de 2030 km. “Como nosso país tem dimensões continentais e pouca infraestrutura aeroportuária, quem compra este tipo de avião busca certa independência”, comentou.