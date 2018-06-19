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Colatina

Prefeitura de Colatina anuncia obra na Ponte Florentino Avidos

Passarela de madeira na cabeceira da ponte - colocada de forma improvisada há quase três anos - finalmente será trocada por estrutura de concreto

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 19:21
Passarela de madeira na cabeceira da Ponte Florentino Avidos Crédito: TV Gazeta Noroeste
Quase três anos após a reforma da Ponte Florentino Avidos, em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo  que custou R$ 25 milhões e foi realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER)  a prefeitura da cidade anunciou que vai trocar as passarelas (cabeceiras) que são de madeira. As ripas foram colocadas de maneira provisória, já que esta parte era de responsabilidade do município, e não do DER.
O que era para ser temporário e permaneceu por quase três anos agora tem previsão de mudanças concretas. Ao custo de R$ 105,3 mil, a Prefeitura de Colatina anunciou que vai trocar as passarelas de madeira por rampas em estrutura armada, e assim garantir o trânsito seguro de pedestres.
O trecho onde os pedestres passam é bem estreito, faltando inclusive grades de proteção. Várias promessas já foram feitas pelo prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, e também pelo então secretário municipal de Obras, Itto Boti, mas nenhuma delas foi cumprida. Em janeiro deste ano, Serginho disse que as obras ainda não tinham começado porque o projeto com valor de R$ 131 mil precisou ser revisado. Eu determinei que fosse revisto o projeto porque aquele valor poderia ser reduzido", disse.
A previsão é de que as obras comecem nos próximos dias e tenham a duração de quatro meses. A Construtora GCS Eireli será a empresa responsável pela execução.
 

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