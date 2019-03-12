Pescador desaparece após embarcação afundar no mar de Regência

Pescador desaparece em Regência Crédito: Arquivo pessoal

Linhares, na região Uma embarcação de aproximadamente nove metros de comprimento afundou na manhã desta segunda-feira (11), no mar de Regência, distrito dena região Norte do Estado . Três pescadores estavam no barco no momento do naufrágio. Dois conseguiram nadar até a praia e o terceiro está desaparecido.

De acordo com informações da Polícia Militar, o naufrágio aconteceu por volta das 5h da manhã, quando os pescadores estavam em alto-mar. Os homens utilizavam uma rede de arrastão quando a ponta da rede acabou encostando no fundo do mar, ficou presa e fez com que o barco afundasse.

Os pescadores contaram que um deles utilizou uma porta de geladeira para boiar, outro se agarrou a um galão de óleo diesel e o terceiro seguiu a nado sem o apoio de nenhum objeto. Como estavam muito longe da costa, o pescador que se apoiava no galão reclamou que estava cansado e foi puxado por outro pescador durante um trecho do percurso. Após começar a nadar novamente, já sem o galão, o pescador acabou desaparecendo.

Um vídeo gravado por outro grupo de pescadores mostra o momento em que eles encontraram o barco que naufragou e tentaram resgatar a embarcação. A gravação mostra o momento em que um dos homens amarra cordas no barco quase submerso para tentar puxá-lo.

5 HORAS NADANDO

Os dois pescadores contaram que nadaram por 5 horas até chegar na areia da praia, onde acionaram o Corpo de Bombeiros, mas devido à distância em que ocorreu o acidente não seria possível realizar as buscas, mas que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) foi informada sobre a ocorrência.

Em nota, a Marinha do Brasil, informou que a CPES tomou conhecimento nesta segunda-feira (11) do naufrágio da embarcação “Deus é Fiel III” nas proximidades da praia de Comboios. Uma equipe realiza as buscas no litoral de Regência, com o apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Estado do Espírito Santo e da comunidade marítima local.

O fato também está sendo divulgado em Aviso aos Navegantes e pela Vitória Rádio, junto às estações costeiras do Estado, com o objetivo de dar ampla divulgação e alertar a todos que estiverem navegando na região para que possam auxiliar nas buscas. Ainda de acordo com a Marinha, as causas e responsabilidades do ocorrido serão apuradas em Inquérito Administrativo.

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