Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Naufrágio em Linhares

Pescador desaparece após embarcação afundar no mar de Regência

Outros dois pescadores estavam no barco no momento do naufrágio

Publicado em 12 de Março de 2019 às 15:03

Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

12 mar 2019 às 15:03
Pescador desaparece em Regência Crédito: Arquivo pessoal
Uma embarcação de aproximadamente nove metros de comprimento afundou na manhã desta segunda-feira (11), no mar de Regência, distrito de Linhares, na região Norte do Estado. Três pescadores estavam no barco no momento do naufrágio. Dois conseguiram nadar até a praia e o terceiro está desaparecido.
De acordo com informações da Polícia Militar, o naufrágio aconteceu por volta das 5h da manhã, quando os pescadores estavam em alto-mar. Os homens utilizavam uma rede de arrastão quando a ponta da rede acabou encostando no fundo do mar, ficou presa e fez com que o barco afundasse.
Os pescadores contaram que um deles utilizou uma porta de geladeira para boiar, outro se agarrou a um galão de óleo diesel e o terceiro seguiu a nado sem o apoio de nenhum objeto. Como estavam muito longe da costa, o pescador que se apoiava no galão reclamou que estava cansado e foi puxado por outro pescador durante um trecho do percurso. Após começar a nadar novamente, já sem o galão, o pescador acabou desaparecendo.
Um vídeo gravado por outro grupo de pescadores mostra o momento em que eles encontraram o barco que naufragou e tentaram resgatar a embarcação. A gravação mostra o momento em que um dos homens amarra cordas no barco quase submerso para tentar puxá-lo. 
5 HORAS NADANDO
Os dois pescadores contaram que nadaram por 5 horas até chegar na areia da praia, onde acionaram o Corpo de Bombeiros, mas devido à distância em que ocorreu o acidente não seria possível realizar as buscas, mas que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) foi informada sobre a ocorrência.
Em nota, a Marinha do Brasil, informou que a CPES tomou conhecimento nesta segunda-feira (11) do naufrágio da embarcação “Deus é Fiel III” nas proximidades da praia de Comboios. Uma equipe realiza as buscas no litoral de Regência, com o apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Estado do Espírito Santo e da comunidade marítima local.
O fato também está sendo divulgado em Aviso aos Navegantes e pela Vitória Rádio, junto às estações costeiras do Estado, com o objetivo de dar ampla divulgação e alertar a todos que estiverem navegando na região para que possam auxiliar nas buscas. Ainda de acordo com a Marinha, as causas e responsabilidades do ocorrido serão apuradas em Inquérito Administrativo.
Pescador desaparece após embarcação afundar no mar de Regência
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares naufrágio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados