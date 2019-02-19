Pastora Juliana participa de mais um dia de audiências em Linhares

Juliana Salles chega em fórum de Linhares Crédito: Leonardo Goliver

A pastora Juliana Salles, acusada de participação na morte dos filhos, os irmãos Kauã e Joaquim, chegou para mais um dia de audiências de instrução no Fórum Mendes Wanderley, em Linhares , no Norte do Estado. Juliana chegou acompanhada dos três advogados e entrou pela porta principal do Fórum por volta das 8h50.

Acontece nesta terça-feira (19), mais uma audiência de instrução e julgamento do caso envolvendo a morte dos irmãos, mortos em abril do ano passado. A previsão é de que três testemunhas de defesa sejam interrogados, além dos pastores Georgeval Alves e Juliana Sales.

A audiência estava prevista para começar às 9 horas, mas a imprensa não tem acesso à parte interna do fórum. Em entrevista para a reportagem do Gazeta Online, o advogado Síderson Vitorino, que atua como assistente de acusação, disse que essa é uma fase intermediária do processo.

GEORGEVAL CHEGOU DEPOIS

O acusado de matar os irmãos, Georgeval Alves, chegou depois, às 9h42. Ele entrou no estacionamento do fórum em uma viatura da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) e entrou pelas portas dos fundos do fórum. No momento, familiares de Kauã fizeram uma manifestação, gritando muito.

O advogado explicou ainda que essa é a oportunidade dos pastores Georgeval e Juliana explicarem o que de fato aconteceu no dia do crime. “A expectativa é que eles sejam interrogados, e neste interrogatório existem muitas coisas que precisam ser explicadas. Eu acredito que eles não têm outra alternativa não se utilizar do benefício da confissão espontânea que tem o condão, inclusive de diminuir suas penas”,pontuou.

Com informações de Leonardo Goliver