Pai é preso acusado de abusar sexualmente das duas filhas no ES

Penitenciária Estadual de Vila Velha II, em Xuri Crédito: Arquivo

Boa Esperança, região Noroeste do Estado. Um homem de 49 anos foi preso acusado de estuprar as próprias filhas, em, região Noroeste do Estado.

De acordo com a Polícia Civil do município, após tentar por várias vezes estuprar a filha de 16 anos, praticando atos libidinosos com ela, a adolescente contou para a irmã o que o pai tentou estuprá-la.

A irmã da adolescente, uma jovem de 19 anos, disse que havia sido estuprada pelo pai por dois anos, quando tinha apenas 12 anos, e por conta disso, decidiu fugir de casa aos 14 anos.

Diante das informações, elas procuraram a delegacia do município. O Conselho Tutelar foi chamado e a adolescente foi encaminhada para a casa da avó.

Com um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, policiais militares e civis prenderam o suspeito, na tarde de quinta-feira (1), dentro de sua residência, na zona rural do município.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi levado para a delegacia e encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha.