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Interior doi Estado

Pai é preso acusado de abusar sexualmente das duas filhas no ES

Acusado, de 49 anos, teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 15:50
Penitenciária Estadual de Vila Velha II, em Xuri Crédito: Arquivo
Um homem de 49 anos foi preso acusado de estuprar as próprias filhas, em Boa Esperança, região Noroeste do Estado.
De acordo com a Polícia Civil do município, após tentar por várias vezes estuprar a filha de 16 anos, praticando atos libidinosos com ela, a adolescente contou para a irmã o que o pai tentou estuprá-la.
A irmã da adolescente, uma jovem de 19 anos, disse que havia sido estuprada pelo pai por dois anos, quando tinha apenas 12 anos, e por conta disso, decidiu fugir de casa aos 14 anos. 
Diante das informações, elas procuraram a delegacia do município. O Conselho Tutelar foi chamado e a adolescente foi encaminhada para a casa da avó.
Com um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, policiais militares e civis prenderam o suspeito, na tarde de quinta-feira (1), dentro de sua residência, na zona rural do município.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi levado para a delegacia e encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha.
 

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