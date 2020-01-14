Os encantos da Ilha de Guriri, no Norte do Espírito Santo

Um dos destinos mais procurados na Região Norte do Estado é a Ilha de Guriri, em São Mateus. O local conta com 42 quilômetros de praias, com águas calmas e mornas, e fica a 225 quilômetros de Vitória. Além das praias, o local conta com trilhas, igreja histórica e até uma casa de cabeça para baixo, mostrando que tem potencial para ser aproveitado em todas as estações do ano.
Guriri é uma ilha cercada pelo Oceano Atlântico e também pelo Rio Cricaré e Rio Mariricu, que fica a cerca de 10 quilômetros de São Mateus. No extremo norte, o visitante tem vista para a sede de Conceição da Barra e, ao sul, está Barra Nova. Para chegar à ilha de carro, uma ponte liga o balneário ao continente.
PRAIAS
A Praia de Guriri, chamada carinhosamente de Guriri Internacional pelos frequentadores, é a mais movimentada e frequentada da ilha. Tem área reservada para banhistas e também para a prática de esportes. Há diversas barracas que oferecem serviço de bar e restaurante.
Já a Praia do Pontal do Cricaré é um lugar quase secreto da ilha. Fica a 14 quilômetros do Centro de Guriri e o acesso é uma aventura. O visitante faz uma caminhada passando por áreas de mangue, cajueiros e pitangueiras até chegar à praia. Pelo caminho, é possível observar animais silvestres. O local ainda conta com um farol. A praia é indicada para pesca, prática de kitesurfe e passeios com a família. Tem serviço de bar e restaurante aos finais de semana.
Ideal para quem gosta de natureza, a Praia do Bosque fica ao sul da Praia de Guriri. O nome faz alusão à grande quantidade da planta casuarina que existe na orla, formando um bosque. Possui restaurantes, bares, quiosques e áreas liberadas para churrasco.
No sentido sul da ilha, a 25 quilômetros de Guriri, está a Praia de Barra Nova. É onde o rio Mariricu desemboca no mar. Foi formada artificialmente em meados do século XX, para drenar a região da Suruaca. A partir da criação dessa foz formou-se a Ilha de Guriri, que é a maior do Espírito Santo. Barra Nova é ideal para famílias e, em alguns pontos, para prática de surfe e kitesurf. Possui pousadas e serviço completo de bar e restaurante.
TRILHAS
Quem prefere aventuras pode aproveitar a Trilha do Gambá, localizada no quilômetro 14 da estrada que leva a Barra Nova. Ao final dos 640 metros de percurso está a Praia Linda. Instalada em uma área de mata nativa de 23 mil metros quadrados, a trilha é toda sinalizada, e as espécies de vegetação são identificadas. A praia conta com serviço de bar e lanchonete.
CASA DE CABEÇA PARA BAIXO
Um dos principais pontos turísticos da ilha, a casa de cabeça para baixo foi construída pelo pedreiro aposentado Valdivino Miguel da Silva. A residência tem quartos, salas e banheiros. Está localizada no Bosque, no lado sul de Guriri, a 3,5 quilômetros do Centro. Para entrar no local, é cobrada uma taxa de R$ 3, para auxiliar na manutenção.
IGREJINHA
Outro ponto turístico muito importante e visitado do balneário é a Igrejinha. Seu nome oficial é Capelinha Nossa Senhora dos Navegantes. A construção foi fundada em 1975 pelas famílias Bonomo e Cordeiro. Está localizada na Praia de Guriri, no Centro da ilha.
VERÃO
Durante o verão, a Ilha de Guriri também é palco de diversas atrações. A alta temporada conta com trio elétrico, bandas nacionais e artistas locais.