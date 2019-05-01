Ônibus atropela ciclista em Guriri

Um ciclista foi atropelado no cruzamento de duas avenidas do centro de Guriri, distrito de São Mateus, no Norte do Estado. Na tarde dessa terça-feira (30), Daniel de Andrade, de 55 anos, estava andando de bicicleta quando foi atingido por um ônibus da linha circular do município. Por causa do grave ferimento no pé, ele precisou ser levado ao Hospital Roberto Silvares.
O choque teria acontecido quando o condutor saía com o veículo da Avenida Governador Eurico Vieira de Resende para entrar na Avenida Esbertalina Barbosa Damiani. Segundo o motorista, ele próprio teria ouvido um barulho, estacionado o ônibus e, em seguida, avistado a vítima caída sobre a bicicleta com o pé em fratura exposta.
Acionados, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros atendimentos à vítima. Ileso, o motorista, por sua vez, realizou um teste de bafômetro, que deu negativo, e foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus.
Em nota, a Viação São Gabriel, responsável pelos serviços de transporte público na cidade, lamentou o ocorrido e informou que busca esclarecer toda a dinâmica do acidente para, assim, poder tomar as medidas cabíveis.